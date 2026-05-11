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Für Straka lief es in Charlotte nicht nach Wunsch

Titelverteidiger Straka beendet Charlotte-Turnier als 63.

Montag, 11. Mai 2026 | 09:12 Uhr
Für Straka lief es in Charlotte nicht nach Wunsch
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JARED C. TILTON
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Von: apa

Sepp Straka hat das PGA-Signature-Turnier in Charlotte nur auf Platz 63 beendet, damit lief die Generalprobe für die PGA Championship nicht nach Wunsch. Nach der 66 zum Auftakt folgten zwei 73er-Runden und eine 75. Damit ging es für den Titelverteidiger nach dem 37. Rang vom Samstag noch weit nach hinten. Den Sieg bei dem 20-Mio.-Dollar-Event holte sich der Norweger Kristoffer Reitan mit 269 Schlägen vor Nicolai Höjgaard (DEN) und Rickie Fowler (USA/je 271).

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