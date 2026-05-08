Titelverteidiger Straka fällt auf 2. Charlotte-Runde zurück

Von: apa

Titelverteidiger Sepp Straka ist beim PGA-Signature-Turnier in Charlotte auf der zweiten Runde zurückgefallen. Der nach dem Auftakt auf Rang drei gelegene Golf-Profi kam nach einer 66 zum Auftakt bloß auf eine 73er-Runde. Damit lag er zumindest vorerst außerhalb der Top Ten, die Runde war aber noch nicht beendet. Nach fünf Birdies am Vortag gelangen dem 33-Jährigen diesmal deren vier, ihm unterliefen aber auch drei Bogeys und ein Doppel-Bogey. Damit blieb er eins über Par.

Straka hatte das Turnier im Vorjahr gewonnen – jedoch in Philadelphia, da in Charlotte eine Woche danach das PGA Championship ausgetragen wurde.