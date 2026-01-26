Aktuelle Seite: Home > Sport > Titelverteidigerin Keys in Melbourne ausgeschieden
Madison Keys am Boden zerstört

Titelverteidigerin Keys in Melbourne ausgeschieden

Montag, 26. Januar 2026 | 03:32 Uhr
Madison Keys am Boden zerstört
APA/APA/AFP/WILLIAM WEST
Von: APA/dpa

Titelverteidigerin Madison Keys ist bei den Australian Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die 30-Jährige aus den USA verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6,4:6. Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Gegen Pegula leistete sich Keys aber zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus.

Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinale zu erreichen. Gegen Keys verwandelte die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.

