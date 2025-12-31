Toblach: Diggins an der Spitze nach Heat-Sieg

Von: ka

Toblach – Die Sonne geht unter, die Temperaturen sinken – doch die US-Amerikanerin entfacht die Nordic Arena! Wie bei den Männern entscheidet auch hier eine Heat über Sieg und Niederlage: Die acht Besten stehen in der Gesamtwertung ganz oben. Schweden ist mit Ribom und Ilar auf dem Podium vertreten. Morgen findet in Toblach das letzte Rennen, die 20-km-Pursuit, statt.

Der dritte Wettkampftag der Tour de Ski in Toblach stand ganz im Zeichen der Stars and Stripes. Am Nachmittag wurde es kälter, das Format änderte sich – doch bei den Frauen sorgte einmal mehr eine herausragende Jessie Diggins für Begeisterung. Die US-Amerikanerin setzte sich im 5-km-Heat-Mass-Start durch, nachdem am Vormittag bereits ihr Landsmann Gus Schumacher triumphiert hatte.

Das neue Format teilte die Athletinnen in vier Heats ein, letztlich wurde jedoch ausschließlich gegen die Uhr gelaufen. Die schnellste Gruppe war die dritte Heat, in der sich eine unermüdliche Jessie Diggins mit einem schwedischen Trio messen musste. Bis zum letzten Kilometer blieb das Rennen offen, ehe die US-Amerikanerin das Tempo nochmals deutlich verschärfte, die skandinavische Konkurrenz distanzierte und mit einem Vorsprung von 5,5 Sekunden auf Emma Ribom sowie 6,9 Sekunden auf Moa Ilar ins Ziel lief.

Für Diggins, die sich in ihrer letzten aktiven Saison befindet, war es der 31. Weltcupsieg ihrer Karriere und der erste bei der 20. Ausgabe der Tour de Ski: „Zuerst möchte ich den Athletinnen meiner Heat danken. Vor dem Rennen haben wir gesprochen und einen guten Plan gehabt, um zusammenzuarbeiten – jede hat sofort reagiert. Es war wirklich schön, diese Verbindung zwischen verschiedenen Nationen zu spüren. Das Format ist definitiv interessant. Außerdem bin ich sehr stolz auf Gus, er arbeitet immer hart, und es war schön, ihn wieder ganz oben auf dem Podium zu sehen.“

Rang zwei ging an die Schwedin Emma Ribom: „Natürlich bin ich sehr glücklich über das heutige Rennen. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet, da es das erste Mal mit diesem Format war, aber Zweite zu werden macht mich sehr stolz. Das Podium mit Jessie und vor allem mit Moa zu teilen, bedeutet mir viel – wir sind ein Team, das hart arbeitet.“ Das Podium komplettierte die ebenfalls zufriedene Moa Ilar: „Es war ein wirklich hartes Rennen, ich war im Ziel völlig erschöpft, aber glücklich, dass die Anstrengung für einen Podestplatz gereicht hat. Schon früh hatte ich das Gefühl, in einem sehr schnellen Heat zu sein.“

Am Vorabend des letzten Wettkampftages in Toblach hat Jessie Diggins ihre Führung in der Tour-de-Ski-Gesamtwertung weiter ausgebaut, vor der Norwegerin Astrid Øyre Slind, die heute Rang zwölf belegte. Die Tour de Ski macht keine Pause und startet morgen mit dem letzten Toblacher Rennen ins neue Jahr: der 20-km-Pursuit.

5 km Heat Mass Start FT – Frauen:

1 DIGGINS Jessie USA 10:51.2; 2 RIBOM Emma SWE +5.5; 3 ILAR Moa SWE +6.9; 4 PERRY Leonie FRA +7.5; 5 MACKIE Alison CAN +8.3; 6 RUCKA-MICHALEK Eliza POL +8.6; 7 ANDERSSON Ebba SWE +9.0; 8 NEPRYAEVA Dariya AIN +9.1; 9 DAHLQVIST Maja SWE +9.8; 10 KERN Julia USA +10.7

11 GANZ Caterina +11.1; 42 DI CENTA Martina +28.8; 43 LAURENT Nadine +29.9; 46 COMARELLA Anna +30.6; 47 DE MARTIN PINTER Iris +32.9; 51 CASSOL Federica +37.3; 53 MONSORNO Nicole +39.4; 69 FRANCHI Francesca +1:02.1

Tour de Ski – Men:

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 33:30; 2 HEGGEN Lars NOR +0:45; 3 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR +0:57

Tour de Ski – Frauen:

1 DIGGINS Jessie USA 38:36; 2 SLIND Astrid Oeyre NOR +0:50; 3 ILAR Moa SWE +1:00