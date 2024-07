Tolle Gesamtleistung von Annika Zoe Senoner

Von: ka

Meran – Zum Gesamtsieg beim ECA Junior Slalom Cup hat es für Annika Zoe Senoner im Kajak Einer der U18 zwar nicht gereicht. Am Samstag konnte sich die Meranerin nicht für den Finallauf qualifizieren. Am Sonntag hat sie Platz 8 belegt und rutschte damit auf dem 2. Gesamtrang zurück. Die SCM-Kanutin war aber mit dem 2. Gesamtrang sehr zufrieden. Marian Drescher konnte sich mit den Plätzen 12 und 7 im Kajak-Einer der U16 recht gut schlagen. Seine Schwester Tamara Drescher belegte im Kajak-Einer der Damen die Plätze 3 und 4 und wurde in Bratislava Gesamtdritte.

Die Leistungen der 4 Nachwuchs-Slalomkanuten des SC Meran/Raika-Torggler beim Finale des ECA Junior Slalom Cups im Kunstkanal von Bratislava sind etwas unter den Erwartungen geblieben. „Auf dem schwierigen Kanal haben es unsere Kanuten nicht geschafft, einen fehlerfreien Lauf herunterzubringen. Technisch konnten sie einigermaßen mithalten“, sagt der SCM-Trainer Stefan Senoner. Seine Tochter Annika Zoe Senoner konnte sich im K1 der U18 nur gestern für den Finallauf qualifizieren. Sie wurde 8. und in der Gesamtwertung 2. „Mit meinem 2. Rang im gesamten ECA Junior Slalom Cup bin ich sehr zufrieden. Es waren anstrengende Rennwochenenden. Jedoch habe ich sehr viel dazugelernt und bin motiviert für die nächste Saison“, sagte Annika Zoe Senoner. Ihr Bruder Lars Aaron Senoner hat im K1 der U16 die Plätze 38 und 17 erreicht und im C1 der U16 die Ränge 27 und 16. Sara Furlan wurde am Samstag im Kajak-Einer der U16 gute Zwölfte.