Top-Schwimmer Manuel Frigo im Meraner Rathaus empfangen

Von: mk

Meran – Bürgermeister Dario Dal Medico und Sportstadtrat Nerio Zaccaria haben gestern Abend den italienischen Schwimmer Manuel Frigo, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 in der 4×100-Freistilstaffel, im Rathaus empfangen.

Der 27-jährige Schwimmer der Sportgruppe der Staatspolizei hatte Mitte Juni an der siebten Auflage des Cool Swim Meetings Meran teilgenommen. Nun ist er in die Kurstadt zurückgekehrt, um seinen ehemaligen Trainer Claudio Priamo zu besuchen. Priamo ist der aktuelle Trainer des Sportclub Meran und betreute Frigo von 2009 bis 2018.

Mit dabei beim gestrigen Empfang im Rathaus waren auch der Präsident des Sportclub Meran Karl Freund und SCM-Schwimmsektionsleiter Gebhard Unterrainer. Vor seiner Abreise zum nationalen Trainingszentrum “Polo Acquatico Frecciarossa” in Ostia hat Frigo auch die jungen Sportlerinnen und Sportler des SCM getroffen, um von sich zu erzählen, einige seiner Geheimnisse zu verraten und die vielen Fragen der Jungen und Mädchen zu beantworten.

Bürgermeister Dario Dal Medico und Sportstadtrat Nerio Zaccaria gratulierten Manuel Frigo zu seinen hervorragenden sportlichen Leistungen und würdigten sein Engagement für die Förderung des Sports bei den Jüngsten.

Bei den Weltmeisterschaften 2019 in Gwangju stellte Frigo den nationalen Rekord in der 4×100-Meter-Freistilstaffel auf. Er vertrat Italien bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio und gewann Silber in der 4×100-Meter-Freistilstaffel mit Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri und Santo Condorelli. Bei den Weltmeisterschaften in Budapest 2022 gewann er Bronze mit der 4×100-m-Freistilstaffel. Bei den Weltmeisterschaften 2022 in Melbourne gehörte er zum italienischen Aufgebot und gewann mit seinen Landsleuten Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano und Thomas Ceccon die Goldmedaille über 4×100 m Freistil, ohne im Finale ins Wasser zu gehen. Außerdem gewann er die Silbermedaille in der 4×50-m-Freistilstaffel, und die Bronzemedaille in der 4×200-m-Freistilstaffel, wobei er nur in der Batterie schwamm. Bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka 2023 und Doha 2024 gewann er zwei Silbermedaillen, beide in der 4×100-m-Freistilstaffel. In derselben Disziplin gewann er auch Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 – zusammen mit Alessandro Miressi, Thomas Ceccon und Paolo Conte Bonin.