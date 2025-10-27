Aktuelle Seite: Home > Sport > Tor und Assist von Rossi in der NHL
Nächste Niederlage für Rossi mit Minnesota

Tor und Assist von Rossi in der NHL

Montag, 27. Oktober 2025 | 09:30 Uhr
Nächste Niederlage für Rossi mit Minnesota
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/PATRICK SMITH
Schriftgröße

Von: apa

Die Minnesota Wild haben in der NHL die dritte Niederlage in Folge kassiert. Marco Rossi gelang am Sonntag in St. Paul beim 5:6 nach Overtime gegen die San Jose Sharks das Tor zum 2:2. Beim Treffer davor verbuchte der Center einen Assist. Der Vorarlberger hält nach neun Einsätzen bei zwei Toren und sechs Vorlagen. Minnesota liegt in der Western Conference nach der sechsten Niederlage in den jüngsten sieben Spielen nur an der 13. Stelle.

