Tor und Assist von Rossi in der NHL

Von: apa

Die Minnesota Wild haben in der NHL die dritte Niederlage in Folge kassiert. Marco Rossi gelang am Sonntag in St. Paul beim 5:6 nach Overtime gegen die San Jose Sharks das Tor zum 2:2. Beim Treffer davor verbuchte der Center einen Assist. Der Vorarlberger hält nach neun Einsätzen bei zwei Toren und sechs Vorlagen. Minnesota liegt in der Western Conference nach der sechsten Niederlage in den jüngsten sieben Spielen nur an der 13. Stelle.