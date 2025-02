Torerfolg für Rossi bei Sieg von Minnesota über Islanders

Von: apa

Um einen Punkt hat der Vorarlberger Marco Rossi (23) seine Torbilanz in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL verbessern können: Beim 6:3-Auswärtssieg seiner Mannschaft Minnesota Wild über die New York Islanders in der Nacht auf Sonntag erzielte er gleich in Minute vier den ersten Treffer der Partie. Der 23-Jährige hält nun bei 19 Toren und nach wie vor 28 Assists. Für Minnesota Wild war es der siebente Sieg über die Islanders in Folge.

Das Spiel gestaltete sich spannend, denn, nachdem Rossi gescored hatte, trafen zunächst die New Yorker Gastgeber drei Mal. Es stand also 1:3. Darauf folgte allerdings eine noch länger Serie an Goals von Rossis Teamkollegen, bis es am Ende 6:3 stand. Zwei der Wild-Treffer steuerte Matt Boldy bei, der beim Rossi-Tor außerdem assistiert hatte.

Detroit Red Wings mit Kasper verloren

Der Kärntner Stürmer Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben dem gegenüber nach zuletzt sieben Siegen hintereinander wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Red Wings verloren am Samstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bei Tampa Bay Lightning mit 3:6.

Das Heimteam aus Florida erwies sich vor allem im ersten Drittel als Meister der Effizienz und verwertete vier der sieben Torschüsse. Nach einem 1:4 nach gut 15 Minuten kam Detroit auf 3:4 heran (35.), konnte das Match aber nicht drehen. Herausragender Spieler war Brandon Hagel mit zwei Toren und zwei Assists.