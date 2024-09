Torfestival des HC Bozen gegen Innsbruck

Von: mk

Bozen – Das vierte Vorbereitungsspiel des HCB Südtirol Alperia endet mit einem Torregen. In der Sparkasse Arena überrollen die Füchse ihre ICEHL-Rivalen vom HC TIWAG Innsbruck mit einem klaren 10:0. Die Bozner dominierten das Spiel von Anfang an und gerieten nie in Schwierigkeiten. Sam Harvey feierte bei seinem ersten Saisoneinsatz gleich ein Shutout.

Der Spielverlauf: Die Weiß-Roten legten sofort los und testeten die Reflexe von Gratzer durch Valentine und Mantenuto. Nach 2:38 Minuten fiel das erste Tor: Die Scheibe kam von hinter dem Tor zu Brunner, der Finoro bediente, welcher ins leere Tor einnetzte. Kurz darauf erzielte Helewka im Powerplay das 2:0 nach einem Assist von Gazley. Die Tiroler versuchten, ins Spiel zu kommen, doch Hirano’s Aktion wurde von der Bozner Verteidigung neutralisiert, und Harvey rettete zweimal gegen Zusevics und Valentini. In der 16. Minute erhöhte Bozen auf 3:0: DiGiacinto spielte schön auf Mantenuto, der gefoult wird aber trotzdem das dritte Tor erzielte.

Der Spielverlauf änderte sich auch im zweiten Drittel nicht. Bereits nach 44 Sekunden erhöhten die Füchse auf 4:0: Gazley bediente Bradley, dessen Schuss zunächst von Gratzer und dann von einem Verteidiger ins Tor abprallte. Die Gastgeber blieben am Drücker und erzielten in der 24. Minute durch Gazley, der einen Slapshot ins Netz setzte, das 5:0. Die Bozner dominierten weiter und trafen 17 Sekunden vor der zweiten Sirene erneut: Helewka verwandelte einen Assist von Brunner nach einem Konter zum 6:0.

Im dritten Drittel brach Bozen endgültig durch. In der 42. Minute erzielte Valentine mit einem Strahl ins Kreuzeck das 7:0. In der 48. Minute sammelte Daniel Frank einen Abpraller nach einem Schuss von Hults und schob zum 8:0 ein. Kurz darauf machte Kerber einen Fehler in der eigenen Zone, Finoro schnappte sich den Puck und schob ihn an Gratzer vorbei ins Tor. 32 Sekunden vor Schluss erzielte Frank im Powerplay, nach einem wunderschönen Assist von Brunner, das Tor zur zweistelligen Führung.

Die Weiß-Roten kehren am Wochenende beim Hansjörg Brunner Memorial in der Meranarena auf das Eis zurück: Am Samstag um 20:00 Uhr gegen die Hausherren und am Sonntag um 14.00 Uhr gegen die Augsburger Panther.

HCB Südtirol Alperia – HC TIWAG Innsbruck 10 – 0 [3-0; 3-0; 4-0]

Tore: 02:38 Giordano Finoro (1-0); 05:05 Adam Helewka PP1 (2-0); 16:04 Daniel Mantenuto (3-0); 20:44 Matt Bradley (4-0); 24:12 Dustin Gazley (5-0); 39:43 Adam Helewka (6-0); 42:58 Scott Valentine (7-0); 48:39 Daniel Frank (8-0); 51:56 Giordano Finoro (9-0); 59:28 Daniel Frank PP1 (10-0)

Torschüsse: 38-16

Strafminuten: 6-8

Schiedsrichter: Lazzeri, Moschen / Fleischmann, Rigoni

Zuschauer: 1.012