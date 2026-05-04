Torfestival mit Colorado als Sieger in der NHL

Von: APA/dpa/sda

Gleich 15 Tore hat es zum Auftakt der zweiten Play-off-Runde in der NHL zwischen den Minnesota Wild und Colorado Avalanche gegeben, das bessere Ende hatten die Avalanche beim 9:6-Heimsieg in Denver für sich. In der Play-off-Geschichte fielen in nur vier Partien mehr Tore. Die Montreal Canadiens siegten bei den Tampa Bay Lightning mit 2:1 und erreichten mit einem 4:3 in der “best of seven”-Serie als letztes Team das Viertelfinale, nächster Gegner sind die Buffalo Sabres.