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Die Avalanche sind im Torrausch

Torfestival mit Colorado als Sieger in der NHL

Montag, 04. Mai 2026 | 08:53 Uhr
Die Avalanche sind im Torrausch
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATTHEW STOCKMAN
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Von: APA/dpa/sda

Gleich 15 Tore hat es zum Auftakt der zweiten Play-off-Runde in der NHL zwischen den Minnesota Wild und Colorado Avalanche gegeben, das bessere Ende hatten die Avalanche beim 9:6-Heimsieg in Denver für sich. In der Play-off-Geschichte fielen in nur vier Partien mehr Tore. Die Montreal Canadiens siegten bei den Tampa Bay Lightning mit 2:1 und erreichten mit einem 4:3 in der “best of seven”-Serie als letztes Team das Viertelfinale, nächster Gegner sind die Buffalo Sabres.

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