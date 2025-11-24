Aktuelle Seite: Home > Sport > Toronto ohne geschonten Pöltl mit siebentem Sieg in Folge
Barnes führte Toronto an

Toronto ohne geschonten Pöltl mit siebentem Sieg in Folge

Montag, 24. November 2025 | 06:57 Uhr
Barnes führte Toronto an
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SARAH STIER
Von: apa

Die Toronto Raptors haben ihren Erfolgslauf in der National Basketball Association (NBA) am Sonntag (Ortszeit) fortgesetzt. Sie besiegten die Brooklyn Nets 119:109 und feierten auch ohne Jakob Pöltl den siebenten Sieg in Serie bzw. den elften in den vergangenen zwölf Partien. Der 30-jährige Wiener wurde nach seinen jüngsten Rückenproblemen geschont, weil bereits am Montag das nächste Spiel ansteht. Im Duell mit den Cleveland Cavaliers soll der Center wieder dabei sein.

Gegen Brooklyn sorgten die Raptors mit einem 10:0-Lauf binnen zweieinhalb Minuten im Finish für die Entscheidung. Scottie Barnes führte mit 17 Punkten acht Spieler der Kanadier an, die zweistellig scorten. Montag-Gegner Cleveland ist mit einem 120:105 gegen die LA Clippers im Gepäck an den Ontariosee gereist. Donovan Mitchell zeichnete für 37 Zähler verantwortlich. Raptors und Cavaliers treffen zum bereits dritten Mal im Saisonverlauf aufeinander. Die ersten beiden Partien gingen an die Kanadier, die unverändert Zweiter der Eastern Conference und Leader der Atlantic Division sind.

Oklahoma City nahm Revanche an Portland

Shai Gilgeous-Alexander führte Oklahoma City Thunder mit 37 Zählern zu einem 122:95 gegen die Portland Trail Blazers und damit zur Revanche für die bisher einzige Saisonniederlage in mittlerweile 18 Spielen. Am 5. November hatte der Titelverteidiger in Oregon 119:121 verloren. Die Los Angeles Lakers gewannen mit 108:106 bei Utah Jazz auch das zweite Spiel mit LeBron James nach dessen Comeback. 33 Punkte gingen dabei auf das Konto von Luka Doncic, der “King” steuerte 17 Zähler bei.

