Aktuelle Seite: Home > Sport > Toronto verliert zum Jahresschluss gegen Denver 103:106
Niederlage für Toronto gegen Denver

Toronto verliert zum Jahresschluss gegen Denver 103:106

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 08:32 Uhr
Niederlage für Toronto gegen Denver
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/COLE BURSTON
Schriftgröße

Von: apa

Die Toronto Raptors haben das Jahr 2025 mit einer Niederlage in der National Basketball Association (NBA) abgeschlossen. Das Team des verletzten Wieners Jakob Pöltl verlor am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Denver Nuggets mit 103:106. Brandon Ingrams 30 Punkte waren ebenso zu wenig wie ein Triple-Double von Scottie Barnes mit 20 Zählern, 14 Rebounds und zehn Assists.

Denver musste u.a. auf den dreifachen “MVP” Nikola Jokic wegen einer Knieverletzung verzichten. Den Serben erwartet eine zumindest vierwöchige Pause. Bei den Kanadiern, die am Samstag und Montag jeweils die Atlanta Hawks empfangen, kam der wegen Pöltls Rückenproblemen neu verpflichtete Center Mo Bamba nicht zum Einsatz.

Siege für Oklahoma City und San Antonio

Torontos kommender Gegner gewann gegen die Minnesota Timberwolves 126:102. Das Team aus Georgia stoppte damit eine Serie von sieben Niederlagen. Jalen Johnson verbuchte 34 Zähler. Oklahoma City Thunder ließ den Portland Trail Blazers mit 124:95 keine Chance. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 30 Punkte für den Titelverteidiger. Die San Antonio Spurs setzten sich gegen die New York Knicks knapp mit 134:132 durch. Julian Champagnie erreichte mit 36 ​​Zählern eine Karrierebestleistung und stellte mit elf verwandelten Distanzwürfen einen Club-Rekord auf. Victor Wembanyama steuerte 31 Punkte und 13 Rebounds bei. Der Franzose verletzte sich im Schlussviertel am linken Bein und verließ das Parkett vorzeitig.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
67
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
46
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
45
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
41
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Kommentare
41
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 