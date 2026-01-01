Toronto verliert zum Jahresschluss gegen Denver 103:106

Von: apa

Die Toronto Raptors haben das Jahr 2025 mit einer Niederlage in der National Basketball Association (NBA) abgeschlossen. Das Team des verletzten Wieners Jakob Pöltl verlor am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Denver Nuggets mit 103:106. Brandon Ingrams 30 Punkte waren ebenso zu wenig wie ein Triple-Double von Scottie Barnes mit 20 Zählern, 14 Rebounds und zehn Assists.

Denver musste u.a. auf den dreifachen “MVP” Nikola Jokic wegen einer Knieverletzung verzichten. Den Serben erwartet eine zumindest vierwöchige Pause. Bei den Kanadiern, die am Samstag und Montag jeweils die Atlanta Hawks empfangen, kam der wegen Pöltls Rückenproblemen neu verpflichtete Center Mo Bamba nicht zum Einsatz.

Siege für Oklahoma City und San Antonio

Torontos kommender Gegner gewann gegen die Minnesota Timberwolves 126:102. Das Team aus Georgia stoppte damit eine Serie von sieben Niederlagen. Jalen Johnson verbuchte 34 Zähler. Oklahoma City Thunder ließ den Portland Trail Blazers mit 124:95 keine Chance. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 30 Punkte für den Titelverteidiger. Die San Antonio Spurs setzten sich gegen die New York Knicks knapp mit 134:132 durch. Julian Champagnie erreichte mit 36 ​​Zählern eine Karrierebestleistung und stellte mit elf verwandelten Distanzwürfen einen Club-Rekord auf. Victor Wembanyama steuerte 31 Punkte und 13 Rebounds bei. Der Franzose verletzte sich im Schlussviertel am linken Bein und verließ das Parkett vorzeitig.