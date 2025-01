Tottenham schlägt Liverpool in Cup-Halbfinal-Hinspiel 1:0

Von: apa

Tottenham Hotspur hat Liverpool die erst zweite Pflichtspielniederlage in dieser Saison zugefügt. Die Nordlondoner besiegten am Mittwochabend die Reds daheim im Halbfinal-Hinspiel zum englischen Fußball-League-Cup mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Lucas Bergvall kurz vor Schluss (86.). Das Rückspiel findet in einem Monat statt. Im zweiten Halbfinale hatte Newcastle United am Dienstag das Hinspiel bei Arsenal mit 2:0 gewonnen.

Tottenhams Rodrigo Bentancur musste bereits nach wenigen Minuten zu Beginn des Spiels verletzt vom Platz getragen werden. Der Mittelfeldspieler aus Uruguay war nach einem Eckball unglücklich auf den Kopf gefallen.