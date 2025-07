Tour-Auftakt und erstes Gelbes Trikot an Philipsen

Tour-Auftakt an Philipsen

Von: apa

Der Belgier Jasper Philipsen hat sich am Samstag den Auftaktsieg und das erste Gelbe Trikot der Tour de France gesichert. Der 27-Jährige feierte nach 185 km mit Start und Ziel in Lille im Sprint einer größeren Gruppe seinen zehnten Tour-Etappensieg. Titelverteidiger Tadej Pogačar und Jonas Vingegaard hatten es bei einer der gefürchteten Windkanten ebenfalls in das Spitzenfeld geschafft. Remco Evenepoel, Felix Gall und viele andere verloren hingegen bereits 39 Sekunden.

Starker Wind sorgte im Norden Frankreichs wie befürchtet für viel Hektik und auch einige Stürze. Größte Leidtragende waren Filippo Ganna, mehrfacher Weltmeister im Zeitfahren, und Stefan Bissegger. Mit Letzterem verlor Felix Gall im Decathlon-Aufgebot bereits frühzeitig einen wichtigen Helfer für flacheres Gelände.

Entscheidende Teilung des Feldes 15 km vor dem Ziel

Die Gesamtklassementfavoriten Pogačar und Vingegaard überstanden den nervösen Auftakt unbeschadet. Ihre Mannschaften mussten aber bereits hart arbeiten, um ihre Kapitäne unbeschadet durch die gefährlichen Windkanten zu bringen. Marco Haller behauptete sich 15 km vor dem Ziel bei der Teilung des Feldes in der 36 Mann starken Spitzengruppe und wurde zeitgleich mit Philipsen 22. Der belgische Alpecin-Topsprinter gewann vor Biniam Girmay (Intermarche) und Søren Wærenskjold (Uno-X). Gall und etliche andere Klassementfahrer wie Primož Roglič rissen hingegen schon frühzeitig beträchtlichen Rückstand auf.

Die zweite Etappe am Sonntag von Lauwin-Planque nach Boulogne-sur-Mer ist nicht nur die längste der 112. Auflage, sondern könnte auch einen Schlagabtausch der großen Asse bringen. Denn das 209 km lange Teilstück hält auf schwierigem Klassikerterrain in der Schlussphase mehrere steile Anstiege bereit, die für weitere Zeitabstände sorgen werden. Der prognostizierte Regen dürfte noch für zusätzliche Brisanz sorgen.