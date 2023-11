Tour of the Alps 2024 rückt Euregio-Länder ins Rampenlicht

Bozen – Der Startschuss für die Tour of the Alps fällt 2024 in Südtirol, dann geht es nach Tirol und zurück nach Südtirol, bevor das große Finale im Trentino steigt. Die Ausgabe 2024, die vom 15. bis 19. April 2024 über die Bühne gehen wird, wurde in den vergangenen Tagen in Mailand vorgestellt. Zum internationalen Straßen-Radrennen, das fünf Etappen umfasst, werden in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino Radprofis erwartet, die zu den besten der Welt gehören. Zudem ist das Radrennen ein Beispiel der Zusammenarbeit in der Euregio und stellt die Euregio mit ihrer unvergleichlichen alpinen Landschaft ins Schaufenster.

Tour of the Alps vom 15. bis 19. April 2024

“Die Tour of the Alps ist ein Projekt, das für die Zusammenarbeit und die Bemühungen um Nachhaltigkeit der Euregio steht und die drei Länder international ins Rampenlicht rückt”, erklärt Südtirols Landeshauptmann und Euregio-Präsident Arno Kompatscher. “In den vergangenen sieben Jahren hat sich die Tour of the Alps etabliert, bedeutende Radrennfahrer angezogen und ein breites Publikum begeistert. Wir arbeiten an der Weiterentwicklung dieses Sportevents, ebenso wie an der Stärkung unserer euregionalen Zusammenarbeit.”

“Die Tour of the Alps beginnt erneut mit einer atemberaubenden Route durch die majestätischen Alpen. Die Berggipfel und die idyllischen Täler der Euregio eignen sich bestens für anspruchsvolle Etappen”, unterstreicht Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, der “dem Organisationsteam für die herausragende Arbeit bei der Planung und Ausführung dieses Events” seinen “herzlichen Dank” ausspricht und “den Athleten viel Erfolg und dem Publikum eine mitreißende Tour of the Alps” wünscht.

Für den Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ist die Tour of The Alps viel mehr ist als ein Radrennen: “Es ist ein Projekt, das durch den Sport die Einheit und die gemeinsame Arbeit der drei Länder Tirol, Südtirol und Trentino in den Vordergrund stellt und zeigt, dass der Teamgeist weit über Landesgrenzen hinausreicht.”

Startschuss in Neumarkt, Zielort Levico Terme

Nach dem Rotationsprinzip fällt der Startschuss für die Tour im kommenden Jahr wieder in Südtirol, und zwar in Neumarkt. Dort beginnt die 133,3 Kilometer lange erste Etappe, die in Kurtinig an der Weinstraße beendet wird. Der längste Abschnitt folgt am Dienstag, 16. April, mit 189,1 Kilometern von Salurn nach Stans in Tirol. Eine reine Tiroler Etappe ist jene am Mittwoch, 17. April, die 127 Kilometer lang ist und Start und Ziel in Schwaz hat. Am Donnerstag, den 18. April, startet die vierte Etappe in Leifers, über eine Strecke von 141,3 Kilometern erreichen die Radrennfahrer Borgo Valsugana. Die letzte Etappe am Freitag, 19. April, beginnt und endet in Levico Terme und umfasst 118,6 Kilometer.