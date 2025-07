Tour-Sturzopfer Philipsen an Schulter operiert

Von: apa

Der bei der Tour de France mit Sturzverletzungen ausgeschiedene Sprintstar Jasper Philipsen hat sich am Dienstag aus dem Krankenhaus gemeldet. Sein Alpecin-Team veröffentlichte ein Foto des Belgiers aus dem Spital in Herentals, wo er erfolgreich an seinem gebrochenen Schlüsselbein und dem Schultergelenk operiert wurde. Der Sieger der Auftaktetappe war am Montag auf dem dritten Teilstück bei einem Zwischensprint mit hoher Geschwindigkeit zu Sturz gekommen.

Der zehnmalige Tour-Etappensieger prallte nach einem Zusammenstoß mit dem Franzosen Bryan Coquard auf den Asphalt und zog sich auch mindestens eine Rippenfraktur zu. Coquard erhielt von der Jury eine Gelbe Karte, einen Abzug von 13 Zählern in der Punktewertung und eine Geldstrafe von 500 Schweizer Franken zahlen. “Ich möchte mich bei Philipsen und Alpecin entschuldigen”, sagte Coquard und beteuerte, dass keinerlei Absicht dahintergesteckt habe. Der Franzose war auf der von vielen Stürzen begleiteten Etappe später ebenfalls zu Boden gegangen.