Trainer bricht während Spiel in Serbien zusammen und stirbt

Von: APA/dpa

Ein Todesfall hat die serbische Fußball-Erstligapartie zwischen FK Mladost Lucani und FK Radnicki Kragujevac überschattet. Gästetrainer Mladen Zizovic brach am Montagabend während des Spiels zusammen und starb kurze Zeit später, wie serbische Medien übereinstimmend berichteten. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Zizovic wurde 44 Jahre alt.

Der Trainer von Radicki sei in der 22. Minute kollabiert, das Spiel unterbrochen und der Coach in einem Krankenwagen weggebracht worden, berichtete die serbische Nachrichtenagentur Beta. Die Partie in Lucani, 160 Kilometer südlich von Belgrad, wurde zunächst fortgesetzt, ehe in der 41. Minute die Todes-Nachricht bekanntgegeben wurde. Spieler beider Mannschaften reagierten fassungslos, viele weinten auf dem Platz.

Zizovic hatte erst vor knapp zwei Wochen das Traineramt von Radnicki übernommen. Davor war der Bosnier Trainer des FK Borac Banja Luka, mit dem er im Frühjahr im Achtelfinale der Conference League gegen Rapid ausgeschieden ist. Sein Tod stelle “eine große Tragödie und einen immensen Verlust für den serbischen und regionalen Fußball” dar, teilte die serbische Super-Liga mit.