Aktuelle Seite: Home > Sport > Trainer bricht während Spiel in Serbien zusammen und stirbt
Zizovic starb nach einem Zusammenbruch während eines Spiels

Trainer bricht während Spiel in Serbien zusammen und stirbt

Dienstag, 04. November 2025 | 14:56 Uhr
Zizovic starb nach einem Zusammenbruch während eines Spiels
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein Todesfall hat die serbische Fußball-Erstligapartie zwischen FK Mladost Lucani und FK Radnicki Kragujevac überschattet. Gästetrainer Mladen Zizovic brach am Montagabend während des Spiels zusammen und starb kurze Zeit später, wie serbische Medien übereinstimmend berichteten. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Zizovic wurde 44 Jahre alt.

Der Trainer von Radicki sei in der 22. Minute kollabiert, das Spiel unterbrochen und der Coach in einem Krankenwagen weggebracht worden, berichtete die serbische Nachrichtenagentur Beta. Die Partie in Lucani, 160 Kilometer südlich von Belgrad, wurde zunächst fortgesetzt, ehe in der 41. Minute die Todes-Nachricht bekanntgegeben wurde. Spieler beider Mannschaften reagierten fassungslos, viele weinten auf dem Platz.

Zizovic hatte erst vor knapp zwei Wochen das Traineramt von Radnicki übernommen. Davor war der Bosnier Trainer des FK Borac Banja Luka, mit dem er im Frühjahr im Achtelfinale der Conference League gegen Rapid ausgeschieden ist. Sein Tod stelle “eine große Tragödie und einen immensen Verlust für den serbischen und regionalen Fußball” dar, teilte die serbische Super-Liga mit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
81
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
39
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
37
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 