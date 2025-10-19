Aktuelle Seite: Home > Sport > Trainer Ilzer führt Hoffenheim zu 3:0-Sieg bei St. Pauli
Erfolg für Christian Ilzer und die TSG in Hamburg

Trainer Ilzer führt Hoffenheim zu 3:0-Sieg bei St. Pauli

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 19:55 Uhr
Erfolg für Christian Ilzer und die TSG in Hamburg
APA/APA/dpa/Marcus Brandt
Schriftgröße

Von: apa

Nach drei sieglosen Partien in der deutschen Fußball-Bundesliga hat Trainer Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim wieder gewonnen. Am Sonntag setzte sich die TSG durch die Treffer von Bazoumana Touré (54.), Andrej Kramaric (59.) und Grischa Prömel (79.) mit 3:0 beim FC St. Pauli durch. Damit haben die Kraichgauer nach sieben Runden alle ihre zehn Punkte in der Fremde geholt. Für St. Pauli war es die vierte Niederlage in Serie. Freiburg schaffte ein 2:2-Remis gegen Frankfurt.

Die Entscheidung in der Partie am Millerntor fiel in der zweiten Hälfte. Während bei St. Pauli die Präzision in den Aktionen fehlte, agierte Hoffenheim abgeklärt und traf dreimal ins Netz. ÖFB-Teamspieler Alexander Prass kam ab der 76. Minute zu einem Kurzeinsatz, beim Heimteam waren keine Österreicher im Einsatz. Ilzers TSG nimmt in der Bundesliga den achten Platz ein, für St. Pauli ging es auf Rang 14 hinunter.

Freiburg verlängert Serie ohne Niederlage

Freiburg prolongierte unterdessen seine Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga. Durch einen Freistoßtreffer von Vincenzo Grifo (87.) kamen die Breisgauer um die ÖFB-Legionäre Philipp Lienhart und Junior Adamu noch zu einem 2:2 gegen Frankfurt und blieben auch im siebenten Spiel in Folge ohne Niederlage. Zwar führten die Freiburger durch Derry Scherhant früh (2.), doch durch einen Doppelpack von Jonathan Burkhardt (18./38.) drehten die Gäste zwischenzeitlich die Partie.

Für Frankfurt war es ein weiterer Dämpfer vor dem Champions-League-Duell mit Liverpool am Mittwoch. Beide Teams bleiben im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Kommentare
49
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Kommentare
38
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Kommentare
31
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Kommentare
31
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Kommentare
27
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 