Trainingsbestzeit für Brignone in Beaver Creek

Von: apa

Die Italienerin Federica Brignone hat im Auftakttraining für die erste Weltcupabfahrt der Skisaison in Beaver Creek die Bestzeit aufgestellt. Schnellste Österreicherin auf der erstmals von den Frauen befahrenen Birds of Prey war am Mittwoch Mirjam Puchner als Sechste mit 1,16 Sekunden Rückstand. Abfahrtsweltcuptitelverteidigerin Cornelia Hütter fuhr auf Platz elf, direkt hinter ihr gelang Sofia Goggia ein vielversprechendes Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause.

Ihre Landfrau Brignone war 0,39 Sekunden schneller als die zweitplatzierte Schweizerin Lara Gut-Behrami. An der dritten Stelle landete mit Marta Bassino (+0,40) eine weitere Italienerin. Nina Ortlieb hatte bei ihrem ersten Weltcuptrainingslauf nach langer Verletzungspause am anderen Ende des Feldes mit einem Torfehler knapp über vier Sekunden Rückstand. Die aus einer Babypause zurückkehrende Tamara Tippler riss 3,88 Sek. auf. US-Altstar Lindsey Vonn war auf ihrem Weg zum angepeilten Wiedereinstieg in St. Moritz wie geplant als Vorläuferin unterwegs.

In Beaver Creek sind am Donnerstag und Freitag weitere Trainings geplant. Am Samstag ist die Abfahrt angesetzt, am Sonntag ein Super-G.