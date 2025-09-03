Aktuelle Seite: Home > Sport > Trainingssturz von Rad-Ass Froome war lebensbedrohlich
Trainingssturz von Rad-Ass Froome war lebensbedrohlich

Mittwoch, 03. September 2025 | 16:01 Uhr
Erst jetzt bekannt: Froome erlitt lebensbedrohliche Verletzung
APA/APA/AFP/VALERY HACHE
Von: APA/Reuters

Der vierfache Tour-de-France-Gewinner Chris Froome hat bei einem Rad-Trainingssturz am 27. August auch eine lebensbedrohliche Verletzung erlitten, wie seine Frau der Zeitung “The Times” mitgeteilt hat. Zusätzlich zu mehrfachen Rippenbrüchen, einem Lendenwirbelbruch sowie einem Pneumothorax wurde auch ein Perikardriss, also ein Riss um den schützenden Sack um das Herz, konstatiert. Der 40-jährige Brite war per Hubschrauber in ein Spital nach Toulon transportiert worden.

“Es war ganz offensichtlich viel ernster als ein paar gebrochene Knochen,” sagte Froomes Frau Michelle. “Ihm geht es gut, aber es wird ein langer Genesungsprozess sein. Er wird für eine Weile kein Fahrrad fahren können.” Der siebenfache Grand-Tour-Sieger hatte im Vorjahr seinen Wunsch geäußert, ein letztes Mal bei der Tour de France zu fahren. Bei der diesjährigen UAE-Tour erlitt er einen Schlüsselbeinbruch und wurde für die Tour nicht nominiert.

