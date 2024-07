Traum von Olympia für Boznerin schnell vorbei

Von: Ivd

„Die Olympischen Spiele waren schon immer mein Traumziel“, sagte Giorgia Piccolin vor Start der Spiele in Paris. Erstmals in ihrer Karriere trat die Bozner Tischtennisspielerin bei den Olympischen Speilen an. Das Turnier war für die 28-Jährige aber schnell zu Ende. Die Einzelheiten erfahrt ihr auf SportNews.bz.