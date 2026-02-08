Aktuelle Seite: Home > Sport > Traumstart in Antholz: Wierer und Co erobern Medaille
Biathlon

Traumstart in Antholz: Wierer und Co erobern Medaille

Sonntag, 08. Februar 2026 | 15:40 Uhr
Wierer 2026
Facebook/Dorothea Wierer
Schriftgröße

Von: mk

Besser hätten die olympischen Heimspiele in Antholz nicht beginnen können: Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi und Tommaso Giacomel haben in der Mixed-Staffel eine Medaille erobert. Mehr darüber lest ihr auf SportNews.bz!

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Kommentare
46
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
45
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Kommentare
30
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr
Kommentare
27
Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
25
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 