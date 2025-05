Tschechien und Schweden im WM-Viertelfinale

Von: apa

Titelverteidiger Tschechien und WM-Gastgeber Schweden sind am Samstag der Schweiz ins Viertelfinale der Eishockey-WM gefolgt. Schweden feierte in der Gruppe A in Stockholm mit einem 4:0 gegen Frankreich den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Tschechien übernahm mit einem 8:1 gegen Kasachstan die Tabellenführung der Gruppe B in Herning. Der 39-jährige Roman Cervenka steuerte einen Hattrick zum Kantersieg bei.

Finnland hielt ebenfalls den Aufstiegskurs mit einem 2:1 gegen Lettland, am Dienstag der abschließende Gegner der Österreicher. Die Letten liegen nach fünf Runden einen Zähler vor der ÖEHV-Auswahl.

Die USA setzten sich gegen Deutschland 6:3 durch. Das US-Team führte nach dem ersten Drittel 3:0, Deutschland glich im Mitteldrittel zum 3:3 aus, im Schlussdrittel legten die Amerikaner wieder zu und stehen damit ebenfalls vor dem Viertelfinal-Einzug.