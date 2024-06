U14-Landesauswahl in Arzignano auf Rang elf

Von: mk

Arzignano – Am Wochenende ging in Arzignano in der Provinz Vicenza das traditionellen Dreivenetien-Regionentreffen über die Bühne. Dabei kam die U14-Landesauswahl auf den elften Platz.

Die einzigen Südtiroler Medaillen holten Lea Carrara und Fabian Noah Nussbaumer. Die 13-jährige Meranerin Carrara entschied mit 4.77 m den Weitsprung für sich. Carrara, die ihre bisherige Bestmarke um sieben Zentimeter verbesserte, setzte sich vor Beatrice Vairoli (4.64) und Maria Camuffo Gemma (4.50) durch. Bei den Burschen schaffte hingegen Fabian Noah Nussbaumer den Sprung aufs Podium. Der 60-m-Sprinter aus Lana wurde in seiner Paradisziplin in 8.23 Sekunden Dritter, hinter Massimiliano Tresoldi (8.02) und Pietro Simonato (8.00). Gut schlug sich auch die Bozner Kugelstoßerin Julia Psenner (9.18 m) als Fünfte.

In der Mannschaftswertung der 13 Provinzen der Regionen Friaul, Veneto, Trentino und Südtirol landeten die lokalen Athleten mit 91,5 Punkten auf dem 11. Rang. Der Sieg ging mit stolzen 205 Zählern an die Auswahl Padua, die sich klar vor Vicenza (185,5) und Pordenone (183) durchsetzen konnte.

Die Ergebnisse der Südtiroler Athleten in Arzignano:

Schülerinnen

60m: 10. Franziska Mittermair (LC Bozen) 8.67

60m: 14. Nelly Gasteiger (SSV Bruneck) 8.84

1000m: 12. Theresa Seehauser (SV Sterzing) 3:44.48

60m Hürden: 8. Hannah Amhof (SC Meran) 10.12

Hoch: 9. Lisa Moriggl (LAC Vinschgau) 1.20

Weit: 1. Lea Carrara (Merano Atletica) 4.77

Kugel: 5. Julia Psenner (LC Bozen) 9.18

Vortex: 8. Emma Frost (ASV Sterzing) 36.80

Schüler

60m: 3. Fabian Noah Nussbaumer (SV Lana) 8.23

60m: 21. Federico Mayr (Südtirol Team Club) 8.98

1000m: 11. Kais Sdiri (Merano Atletica) 3:21.15

60m Hürden: 11. Gabriel Niederfriniger (LAC Vinschgau) 10.60

Hoch: 8. Daniel Danzi (SAF Bolzano) 1.25

Weit: 13. Oscar Sebastiani (SAF Laives) 3.77

Kugel: 12. Paul Werth (KSV Leichtathletik) 8.69

Vortex: 9. Liam Stecchi (CSS Leonardo da Vinci) 42.03