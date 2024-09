U17 unterliegt Udinese knapp

Von: ka

Udine/Bozen – Im Rahmen des 2. Meisterschaftsspieltags müssen sich die Weißroten auswärts mit 1:2 (0:1) beugen.

Im Rahmen des 2. Spieltags von Kreis B der nationalen U17-Meisterschaft muss sich die Mannschaft des FC Südtirol unter der Leitung von Mister Sebastiani dem gleichaltrigen Team von Udinese Calcio in Casarsa della Delizia (Provinz Pordenone) mit 1:2 (0:1) beugen. Die Bianconeri Friulani gingen mit dem Auftakterfolg bei Cittadella im Rücken in die Partie, den Weißroten hingegen missglückte ihr Debüt zuhause gegen Cremonese (1:4). Die Gastgeber gehen in Minute 13 durch Bottacin in Front, ehe Pirrò in Minute 65 vom Elfmeterpunkt auf 0:2 erhöht. Der Anschlusstreffer des FCS in Person von Giambertone in der Schlussphase (84.) kommt leider zu spät.

U17 | NATIONALE EBENE (KREIS B)

UDINESE CALCIO – FC SÜDTIROL 2:1 (1:0)

UDINESE: Venuti, Fanin, Romanin (72. Magonara), Caputo, Rossolin, De Paoli, Vettor, Ramku, Visintin, Pirró (67. Spaccapan), Bottacin (67. Carrillo)

Auf der Ersatzbank: Bettin, Gjergji, Davia, Germinario, Bruno, Favoni

Trainer: Alessandro Gridel

FC SÜDTIROL: Coco, Mantovani, Mancini, Brugnara, Schrott (61. Bonetti), Zeni, Pajonk (75. Forer), Rech, Giambertone, Lorubbio, Ech Cheick (61. Parpaiola)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Benevento, Bellesso, Passadore, Fulterer

Trainer: Alfredo Sebastiani

SCHIEDSRICHTER: Edoardo Luglio (Gradisca d’Isonzo) | A. Fragiacomo (Gradisca D’Isonzo) & C. Rufrano (Maniago)

TORE: 1:0 Bottacin (13.), 2:0 Elfmeter Pirrò (65.), 2:1 Giambertone (84.)