U20: De Nigro Vize-Italienmeister über 5000 Meter

Grosseto – Am Wochenende fand in Grosseto die U20-Italienmeisterschaft der Leichtathleten statt. Dabei kürte sich Euan De Nigro von der SG Eisacktal zum Vize-Italienmeister über 5000 Meter.

Am gestrigen Samstag, am zweiten Wettkampftag, holte De Nigro die einzige Südtiroler Medaille. Der Triathlet aus Sarns und von der SG Eisacktal wurde seinen hohen Erwartungen in der Toskana einmal mehr gerecht. Zwar reichte es nicht zu Gold, trotzdem konnte sich De Nigro über 5000 m in 14:55.19 Minuten über den Vize-Italienmeistertitel freuen. De Nigro, der am kommenden Freitag seinen 19. Geburtstag feiert, musste sich nur Topfavorit Stefano Benzoni geschlagen geben, der die Zeitmessung bei 14:32.28 Minuten stoppte. Das Podest komplettierte Andrea Botteon in 15:00.31 Minuten.

Das zweitbeste Südtiroler Ergebnis verbuchte hingegen Emily Vucemillo, ebenfalls über 5000 m. Die Meranerin kam in 17:24.25 Minuten als Sechste ins Ziel, Teamkollegin Lisa Leuprecht belegte Rang 11. Zwei achte Plätze sicherten sich zudem 3000-m-Hindernisläuferin Greta Chizzali aus Laien sowie die Grödner Speerwerferin Alessia Goffi. Auch Laura Hofer vom SV Lana schaffte es im Hochsprung als Neunte in die Top 10.

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der U20-Italienmeisterschaft in Grosseto:

Herren

5000m: 2. Euan De Nigro (SG Eisacktal) 14:55.19

Speer: 13. Jakob Göller (ASC Passeier) 48.29

Damen

5000m: 6. Emily Vucemillo (SC Meran) 17:24.25

5000m: 11. Lisa Leuprecht (SC Meran) 18:41.38

400m Hürden: 24. Hannah Fischnaller (SG Eisacktal) 1:09.21

3000 Hindernis: 8. Greta Chizzali (SG Eisacktal) 11:40.95

Hoch: 9. Laura Hofer (SV Lana) 1.60

Diskus: 16. Karoline Puntaier (SG Eisacktal) 32.21

Speer: 8. Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 38.27