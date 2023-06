U23: Südtiroler Athleten gehen leer aus

Agropoli – Nichts wurde es mit einer Südtiroler Medaille bei der U23-Italienmeisterschaft am Wochenende in Agropoli. Beste einheimische Athletin war die Meraner Geherin Sara Buglisi. Sie wurde Vierte über zehn Kilometer.

Südtirol war mit großen Hoffnungen zu den Titelkämpfen in Salerno gefahren. Am Ende reichte es aber zu keinem Podestplatz. Knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt ist Sara Buglisi. Das Geher-Ass vom Bozner Verein Athletic Club 96 musste sich über zehn Kilomerter in 49:37.98 Minuten mit Platz vier zufriedengeben, zu Bronze fehlten nur 52 Sekunden.

Katja Pattis aus Tiers, die in den USA studiert und über 3000 Hindernis als Topfavoritin ins Rennen ging, schaffte nach krankheitsbedingter Pause nur den fünften Rang. Nathalie Kofler aus Lana verzeichnete bei ihrer Einstiegshöhe (3.80 m) im Stabhochsprung drei ungültige Versuche. Ihrer Teamkollegin beim SV Lana, Siebenkämpferin Linda Maria Pircher, passierte dasselbe Missgeschick im Hochsprung. Für die Burgstallerin schaute nicht mehr wie der achte Platz heraus. Die Grödner Speerwerferin Chiara Goffi kam mit 40.91 m auf Rang 7, Sprinterin Ira Harrasser aus Bruneck stoppte die Zeitmessung über 200 m in 24.95 Sekunden (Rang 8).

In Agropoli kamen vier weitere Top-Ten-Platzierungen bei den Herren dazu. Der Bozner Zehnkämpfer Nicola Paletti konnte sich mit 6.129 Punkten über Platz sechs freuen, Hochspringer Destiny Nkeonye wurde Neunter. Alberto Murari vom Athletic Club 96 Bozen beendete den Hochsprung auf dem sechsten Rang. Federico Lorenzo Bruno – auch er startet für die Talferstädter – holte im Dreisprung Silber mit 16.28 m.

Die Ergebnisse bei der U23-Italienmeisterschaft in Agropoli:

Damen

100m: 20. Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 12.26

100m: 21. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.28

200m: 8. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 24.95

100m Hürden: 11. Annika Oberrauch (SV Lana) 15.05

400m Hürden: 22. Annika Oberrauch (SV Lana) 1:05.98

3000 Hindernis: 5. Katja Pattis (Südtirol Team Club) 10:42.48

Gehen 10km: 4. Sara Buglisi (Athletic Club 96 Bozen) 49:37.98

Stab: Nathalie Kofler (SV Lana) – drei Mal an 3.80 m gescheitert

Speer: 7. Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 40.91

Siebenkampf: 8. Linda Maria Pircher (SV Lana) 3.433

Herren

200m: 26. Jonas Steinwandter (SSV Bruneck) 22.40

400m: 18. Giovanni Santomaso (Athletic Club 96 Bozen) 50.39

400m Hürden: 20. Herrmann Ludescher (Athletic Club 96 Bozen) 56.29

400m Hürden: 24. Lorenzo Bocchio (Athletic Club 96 Bozen) 56.99

Hoch: 6. Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.01

Weit: 9. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Bozen) 7.18

Drei: 2. Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 16.28

Zehnkampf: 6. Nicola Paletti (Lagarina Crus Team) 6.129