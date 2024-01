Über 300 Wehrleute beim Bezirksfeuerwehrrennen auf Meran 2000

Meran – Spannende Rennen bei strahlendem Sonnenschein beim diesjährigen Bezirksfeuerwehrrennen auf Meran 2000: Über 300 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus dem westlichen Landesbezirk traten im Rodeln und Skifahren gegeneinander an. In der Mannschaftswertung der Kategorie Skifahren sicherte sich die Feuerwehr Obermais das erste Treppchen, während im Rodeln die Feuerwehr Freiberg ich der Mannschaftswertung siegte.

Das Traditionsrennen wurde in diesem Jahr auf der Renn- und Trainingspiste, sowie der Rodelbahn auf Meran 2000 abgehalten. 130 Rodler und 180 Skifahrer der Freiwilligen Feuerwehren Vinschqau (bis Schlanders), Passeiertal, Ultental, Etschland (bis Nals) und dem Meraner Raum traten am Vormitttag gegeneinander an.

„Ich freue mich sehr, dass Meran 2000 in diesem Jahr Gastgeber des Bezirksfeuerwehrrennens war und bedanke mich bei allen teilnehmenden Zivilschützern, sowie bei der Feuerwehr Hafling und dem Sportclub Hafling Sektion Ski für die gelungene Organisation“, freut sich die Bürgermeisterin der Gemeinde Hafling, Sonja Plank.

In der Mannschaftswertung holten sich bei den spannenden Rennen die Feuerwehr Obermais den ersten Platz, gefolgt von der Feuerwehr Verdins und Labers. In der Kategorie Rodeln siegte die Feuerwehr Freiberg, während sich die Feuerwehr Riffian den zweiten Platz und die Feuerwehr Tall den dritten Platz sicherten. Die Tagesbestzeit erreichten im Skifahren Lisa Kuppelwieser von der Feuerwehr Labers und Roland Alber von der Feuerwehr Hafling. An die Feuerwehr Freiberg gingen beide Tagesbestzeiten in der Kategorie Rodeln: Schnellste Dame war Rosi Markt, der schnellste Herr Andreas Zöggeler.

Bei ausgelassener Stimmung fand die Siegerehrung im Anschluss in Falzeben statt, welche der Präsident der Meran 2000 Bergbahnen AG, Andreas Zanier, zum Anlass nahm, um sich bei den Teilnehmern zu bedanken: „Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger der verschiedenen Kategorien und ein großes Dankeschön an alle Wehrleute für ihren Einsatz. Sie leisten Großartiges für die Bevölkerung.“