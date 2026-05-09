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Sensationssieg für Silva

Überraschungscoup durch Uruguayer Silva beim Giro

Samstag, 09. Mai 2026 | 17:30 Uhr
Sensationssieg für Silva
APA/APA/AFP/LUCA BETTINI
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Von: apa

Der Uruguayer Guillermo Silva hat am Samstag sensationell die zweite Etappe des Giro d’Italia in Bulgarien gewonnen und das Rosa Trikot übernommen. Der 24-jährige Astana-Profi gewann nach turbulentem Verlauf den Sprint einer größeren Gruppe, der auch Topfavorit Jonas Vingegaard und Felix Gall angehörten. Vingegaard und Italiens großer Hoffnungsträger Giulio Pellizzari waren nach einer Attacke im letzten langen Anstieg erst kurz vor dem Ziel eingeholt worden.

Überschattet wurde der teilweise verregnete Abschnitt von Burgas nach Weliko Tarnowo (221 km) von einem neuerlichen Massencrash bei hoher Geschwindigkeit. Dieser forderte 22 km vor dem Ziel einige Verletzte. Zu den Sturzopfern auf nasser Straße zählten mehrere UAE-Profis. Adam Yates konnte mit blutenden Wunden weiterfahren, verlor aber viel Zeit. Sein Teamkollege Jay Vine war einer der Fahrer, die verletzt aufgeben mussten. Das Chaos nach dem Sturz mit dem Einsatz mehrerer Rettungswägen führte zur Neutralisation des Rennens für einige Minuten.

Nach dem Neustart attackierte Visma-Kapitän Vingegaard im letzten längeren Anstieg, nur Pellizzari (Red Bull) und Lennert van Eetvelt (Lotto) konnten folgen. Das zwischenzeitlich 20 Sekunden führende Trio wurde aufgrund von taktischen Spielchen 300 m vor dem Ziel von den 30 Verfolgern um Gall aber wieder eingeholt. Der in den gefährlichen Abfahrten zurückhaltend agierende Osttiroler kam als 30. an, im Gesamtklassement liegt der Decathlon-Anführer an der 27. Stelle wie Vingegaard zehn Sekunden hinter Silva. Der Überraschungsmann aus Uruguay übernahm das Führungstrikot vom zurückgefallenen Auftaktsieger Paul Magnier. Am Sonntag folgt der letzte Abschnitt in Bulgarien. Nach einem folgenden Reisetag geht es am Dienstag in Süditalien weiter.

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