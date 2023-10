Umkämpftes Südtiroler Derby endet mit Rittner Sieg

Klobenstein – Hitzig, umkämpft und hin und wieder auch etwas chaotisch: So könnte man das Derby zwischen den Rittner Buam SkyAlps und den Hockey Unterland Cavaliers am Donnerstagabend in der Ritten Arena beschreiben. Es endete mit einem Sieg für die Gastgeber, die sich gegen die jungen Unterlandler mit 3:2 durchsetzten.

Neben den verletzten Szypula, Uffelmann und Kevin Fink musste Trainer Tuomie auch auf Lois Fink verzichten, der von der Alps Hockey League wegen seines harten Checks im Lustenau-Spiel für drei Spiele gesperrt wurde. In der Ritten Arena ging es auch relativ gemütlich los, die erste gute Chance gab es erst in der sechsten Minute zu sehen, als Spinell an Peiti scheiterte. Dann die kalte Dusche für die Rittner: Wie aus dem Nichts spielte Michael Sullmann auf Wieser, der alleine vor Furlong einnetzte (7.09). Danach hatten die Buam mehrmals die Möglichkeit auf den Ausgleich, waren im Abschluss aber zu ungenau. So schossen Insam (9.), Coatta (12.) und auch Giacomuzzi (18.) aus optimaler Position daneben oder Peiti an.

Nach der Drittelpause musste zunächst Furlong in Unterzahl zwei Mal dazwischen greifen, ehe in der 24. Minute Coatta alleine vor Peiti am Cavaliers-Goalie scheiterte. Danach vergaben Prast (26.) und Simon Kostner (28.) zwei Hochkaräter, ehe die Buam zum ersten Mal jubeln durften. Im Getümmel im Slot kam Prast irgendwie zum Puck und stocherte zum 1:1 ein (29.22). Es folgte eine kurze Spielunterbrechung, nachdem eine Zuschauerin von einem über die Scheiben geflogenen Puck verletzt wurde, ehe die Cavaliers erneut in Führung gingen. Dieses Mal ließen die Buam Markkula zu viel Platz auf der rechten Seite, der Finne bedankte sich und jagte die Hartgummischeibe ins linke Kreuzeck (34.46). Mit einer Gäste-Führung ging es aber nicht in die letzte Zwischenpause: Nach einem Insam-Schuss prallte der Puck vor das Tor der Unterlandler, Simon Kostner schaltete am schnellsten und glich zum 2:2 aus (38.20).

Für die Buam wurde es noch besser: Knapp vier Minuten nach Wiederbeginn hatte Insam im Powerplay aus wenigen Metern Entfernung viel Platz und platzierte den Puck im rechten Eck (44.12). Die Cavaliers waren nach dem Gegentreffer weiterhin die laufstärkere Mannschaft, wirkten nun aber angespannt. So ergaben sich für die Rittner immer wieder Gelegenheiten, die beste hatte Öhler in der 50. Minute, als er an der Querlatte scheiterte. Danach zeichnete sich die Tuomie-Truppe im Penaltykilling aus und verwaltete die Führung bis in die Schlussminuten, die die Buam dann ebenfalls in Unterzahl antreten mussten, nachdem Öhler auf die Strafbank geschickt wurde. Markkula knallte den Puck in den letzten Sekunden an den Pfosten, Treffer fiel aber keiner mehr.

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Tore: 0:1 Wieser (7.09), 1:1 Prast (29.22), 1:2 Markkula (34.46), 2:2 Simon Kostner (38.20), 3:2 Insam (44.12/PP)