Unerwarteter Rückschlag: Wölfe verlieren in Feldkirch

Von: ka

Bruneck/Feldkirch – Nach der Länderspielpause reisen die Wölfe zum ersten Spiel nach Feldkirch. Coach Jaspers muss weiterhin auf Deluca verzichten; in der Verteidigung nimmt Osmanski als überzähliger Verteidiger auf der Tribüne Platz. Erstmals im Wölfetrikot läuft hingegen der neue Goalie Eddie Pasquale auf. Die Pioneers müssen verletzungsbedingt Pallestrang, Woger und Allen vorgeben; dafür steht Verteidiger Friend nach längerer Pause wieder im Lineup.

Das Spiel beginnt gleich mit einer Riesenchance für die Wölfe: Purdeller bedient bei einem schnellen Vorstoß Lacroix, doch der Ex-Pioneer kann alleine vor Madlener nicht verwerten. Besser machen es die Hausherren. Nur wenige Sekunden später kreuzen sie alleine vor Pasquale auf und Gilmor bezwingt den Neo-Goalie mit einem schönen Treffer durch die Beine (1:0; 2. Min.). In der 4 Minute ist es erneut die heute nominell erste Linie der Schwarzgelben, die für Gefahr sorgt: Purdeller erkämpft sich in der Offensivzone den Puck und setzt erneut Lacroix ideal in Szene; Madlener entschärft mit einem Big Save. Nach weiteren guten Einschussmöglichkeiten für Gschliesser auf der einen (7.) sowie Macierzynski auf der anderen Seite (9.) gelingt den Gastgebern das 2:0: Gilmor fälscht einen Schuss von Nardi noch entscheidend ab und der Puck zappelt im Netz (12. Min.). Eine Minute später muss Cooper wegen Haltens auf die Strafbank. Diese Chance nutzt der HCP für den Anschlusstreffer: Petan zieht an der blauen Linie ab und stellt mit einem platzierten Schuss auf 2:1 (13. Min.). Auch in der Folge wird die neutrale Zone stets (zu) schnell überwunden und es gibt Schüsse hüben wie drüben. Tore fallen keine mehr und so geht mit 2:1 zum ersten Pausentee.

Im zweiten Abschnitt kehrt etwas mehr taktische Ordnung ins Spiel. Besser kommen allerdings die Pioneers aus der Pause, die minutenlang im Scheibenbesitz sind und mit Friend (22.) und Macierzynski (23.) auch erste gute Chancen vorfinden. Auf HCP-Seite ist es mit Lacroix der auffälligste Spieler, der in der 35. Minute mit einem satten Schuss den Pfosten trifft. Aktiver werden die Wölfe paradoxerweise erst in Unterzahl. Zwei Mal hintereinander müssen sie mit vier Mann agieren und haben dabei im Konter die besten Möglichkeiten des gesamten Drittels. Zuerst ist es Purdeller, der davonzieht und zwei Verteidiger abschüttelt, mit dem Flachschuss aber nicht nicht erfolgreich ist (10.). Danach taucht Lacroix alleine vor Madlener auf, doch der Puck will nicht ins Netz (11.). Die restlichen nicht zwingenden Abschlüsse auf beiden Seiten entschärfen die beiden Goalies, so dass es auch nach 40 Minuten beim 2:1 bleibt.

Das Schlussdrittel sieht zuerst einen gefährlichen Abschluss von Akeson (42.). Danach nimmt das Unheil seinen Lauf. Nach einem Puckverlust hinter dem eigenen Tor kommt der Puck zu Tschofen und der Viertliniencenter der Hausherren erzielt das 3:1 (46. Minute). Eine Minute später entwischt Keefer im Alleingang und schraubt das Resultat auf 4:1. Nun müssen die Wölfe alles auf eine Karte setzen und kommen prompt zum Anschlusstreffer: der aufgerückte Wesley spielt quer zu Findlay und die Nummer 92 drückt die Scheibe über die Linie (4:2; 49. Min.). Und als nach 52 Spielminuten Metzler für zwei Minuten in die Kühlbox muss, nutzen die Wölfe dieses Powerplay und kommen mit – endlich – Lacroix zum 4:3 (53. Min.). Statt des erhofften Ausgleichs schleicht sich jedoch wieder der Schlendrian ein: erneut wird ein Puck hinter dem eigenen Tor leichtfertig vergeben und die Pioneers nutzen das Geschenk dankend und erhöhen mit Maier auf 5:3 (54. Min.). Nach einer guten Chance für Purdeller (57.) nimmt Jaspers bereits 3 Minuten vor Ende den Goalie vom Eis. Mit sechs Feldspielern schnüren die Wölfe die Gastgeber im eigenen Drittel ein und erneut gelingt der Anschluss: Petan netzt nach tollem Assist von Akeson zum 5:4 ein. Die Hoffnung lebt, aber der Ausgleichstreffer gelingt nicht mehr und so geht die Partie in Feldkirch verloren und die Schwarzgelben treten ohne Punkte die Heimreise an.

Schon am Freitag geht es für den HCP weiter. Das Team muss wieder auswärts auflaufen und zwar in Villach gegen den VSV. Nur einen Tag später kommt es am Samstag zu Hause in Bruneck zum ersten Aufeinandertreffen gegen die Graz 99ers, die auf dem dritten Tabellenplatz rangieren.

Pioneers Vorarlberg – HC Pustertal 5:4 (2:1,0:0,3:3)

Referees: NIKOLIC M., SCHAUER, Martin, Sparer

Goals PIV: Gilmour (2.,12.), Tschofen (46.), Keefer (47.), Maier (54.)

Goals HCP: Petan (13./pp1;58.), Findlay (49.), Lacroix (53./pp1),