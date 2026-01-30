Ungefährdeter Wölfe-Heimsieg gegen Villach

Von: ka

Bruneck – Im letzten Heimspiel vor der Olympia-Pause trifft der HC Pustertal auf den Villacher SV. Die Gäste aus Kärnten stecken nach einem Trainerwechsel und einer wochenlangen Durststrecke mitten im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs und möchten die drei Punkte aus Bruneck entführen. Neu-Trainer Allard muss dabei auf den teaminternen Topscorer Scherbak verzichten, beim HCP fehlt weiterhin Lipon.

Die Wölfe übernehmen von Beginn an das Kommando und verbringen den Großteil der Zeit im Angriffsdrittel. Die ersten guten Chancen haben Purdeller in der dritten Minute und Di Tomaso, der im Powerplay in der fünften Minute nur den Pfosten trifft. Zur Hälfte des Drittels geht der HCP schließlich in Führung: Bardreau spielt einen schönen Querpass auf Lobis, und der 21-jährige Kalterer lässt sich die Chance nicht entgehen – 1:0 (10. Minute). In einem weiteren Überzahlspiel kommen Di Tomaso und Saracino zu guten Möglichkeiten, scheitern jedoch an Cannata. Besser macht es Rueschhoff, der eigentlich einen Doppelpass mit der Bande spielen will, doch der zurückspringende Puck prallt vom Rücken des VSV-Goalies direkt ins Tor – ein glücklicher Treffer zum 2:0 (14. Minute). Nach der doppelten Führung schalten die Wölfe einen Gang zurück, und so kommen auch die Gäste zu ihren ersten Chancen. Pasquale behält jedoch gegen Wall (Distanzschuss), Hutchison (aus kurzer Distanz) und Helewka (im Getümmel vor dem Tor) die Oberhand. Die letzte Möglichkeit des Drittels hat Mantinger in der 19. Minute, danach geht es in die erste Pause.

Auch im zweiten Abschnitt gibt der HCP den Ton an. Purdeller trifft in der 22. Minute erneut nur den Pfosten, wenig später setzt Di Tomaso aus guter Position knapp vorbei (26.). Ein weiteres Powerplay bleibt ungenutzt – im Gegenteil: Helewka läuft nach einem Konter völlig frei auf Pasquale zu, kann die große Chance aber nicht verwerten (28.). Danach haben die Wölfe weitere Gelegenheiten: Mantinger nach einem schnellen Angriff über rechts (30.), Frycklund freistehend vor Cannata (32.) und Deluca, der einen Querpass knapp verpasst (33.). Zwischendurch muss Pasquale in höchster Not gegen McPherson retten (32.). In dieser Phase spielt der HCP zu verspielt und sucht oft den einen Pass zu viel, statt konsequent den Abschluss zu suchen. So bleibt auch ein weiteres Überzahlspiel ohne Erfolg, ehe Pasquale kurz vor der Pause noch einmal stark gegen Van Nes pariert, der allein auf ihn zustürmt (38.).

Im Schlussabschnitt kommen die Adler gleich zu einer ersten Chance, als Rebernig aus kurzer Distanz abschließt. In der 45. Minute trifft Purdeller erneut nur den Innenpfosten – das Glück ist in diesen letzten Spielen einfach nicht auf der Seite von Tommyboy. Mit zunehmender Spieldauer erhöhen die Gäste den Druck, doch die Wölfe verteidigen ihren Vorsprung souverän und abgeklärt. Nur Lindner mit einem Onetimer aus dem Slot (50.) und Strong mit einem Distanzschuss, der an den Pfosten prallt (53.), kommen einem Anschlusstreffer nahe. Vier Minuten vor Schluss schwächen sich die Gäste mit einem Doppelausschluss selbst. Im anschließenden zweiminütigen doppelten Überzahlspiel hat Bowlby die größte Möglichkeit, doch Cannata pariert stark. Den Wölfen gelingt es nicht, den Sack endgültig zuzumachen. Stattdessen erzielt Hughes nach Ablauf der Strafen und mit dem sechsten Feldspieler auf dem Eis das 2:1 (59. Min.) und eröffnet dadurch noch einmal eine spannende Schlussphase. Doch Empty-net-Spezialist Rueschhoff trifft in der Schlussminute zum 3:1 ins leere Tor und besiegelt dadurch den Heimsieg für die Wölfe.

Weiter geht es mit dem letzten Akt vor Olympia: am Sonntag ist der HCP in Bozen zu Gast: das vierte Derby der laufenden Meisterschaft wird um 18:00 Uhr angepfiffen.

HC Falkensteiner Pustertal – EC iDM Wärmepumpen VSV 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Goals HCP: Lobis A. (10.), Rueschhoff A. (14.), Rueschhoff A. (60.)

Goals VSV: Hughes J. (59.)