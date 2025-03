Union Berlin gewinnt nach Querfeld-Premierentor in Frankfurt

Von: apa

Nach dem Spitzenduo der deutschen Fußball-Bundesliga hat am Sonntag auch Champions-League-Aspirant Eintracht Frankfurt Punkte liegengelassen. Der Tabellenvierte musste sich Union Berlin am Sonntag nach Pausenführung zu Hause 1:2 geschlagen geben. ÖFB-Verteidiger Leopold Querfeld gelang mit seinem ersten Tor in Deutschland der Ausgleich. Der Ex-Rapidler war nach einem Corner von Landsmann Christopher Trimmel per Kopf erfolgreich (62.).

Frankfurt war durch Michy Batshuayi in Führung gegangen (13.). Das Siegestor für die Berliner gelang dem Südkoreaner Jeong Woo-yeong (77.). Tief in der Nachspielzeit vergab Hugo Ekitike für die Eintracht einen Elfmeter (95.).

Union vergrößerte im Abstiegskampf nach zuletzt drei Niederlagen in Folge den Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der VfL Bochum einnimmt, wieder auf sechs Punkte. Frankfurt liegt nur noch einen Zähler vor Freiburg auf Rang vier. Der Rückstand auf den Sensationsdritten Mainz beträgt zwei Zähler, jener auf Spitzenreiter Bayern München weiter 19. Die Bayern hatten am Samstag überraschend zu Hause 2:3 gegen Bochum verloren, der zweitplatzierte Titelverteidiger Bayer Leverkusen 0:2 gegen Werder Bremen.