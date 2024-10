Unwetter in Spanien -Topligaspiel Valencia – Real verschoben

Von: APA/sda/Reuters

Das schwere Unwetter im Osten Spaniens mit mindestens 95 Todesopfern erschüttert auch den spanischen Fußball. Nach der Absage von sechs Cupspielen unter der Woche findet am Samstag das Spitzenspiel der La Liga zwischen Valencia und Real Madrid nicht statt. Ein Nachholtermin für das Duell des Tabellendritten mit dem -zweiten ist noch nicht fixiert. Auch die Samstag-Partie zwischen Villarreal und Rayo Vallecano nördlich von Valencia fällt wegen der Überschwemmungen aus.

“Der spanische Fußball will mit diesen Verschiebungen seine Anteilnahme speziell mit den betroffenen Menschen und Familien zum Ausdruck bringen”, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Verbands (RFEF). Wie schon in den am Mittwoch durchgeführten Cup-Partien werde auch in den am Wochenende ausgetragenen Partien eine Schweigeminute abgehalten.