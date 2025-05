USA nach Sieg über Schweden im WM-Finale gegen Schweiz

Von: apa

Die Schweiz und die USA bestreiten am Sonntag (20.20 Uhr) das Finale der 88. Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm. Die Eidgenossen, im Viertelfinale gegen Österreich 6:0 siegreich, fertigten am Samstag im Halbfinale das Überraschungsteam Dänemark 7:0 (3:0,1:0,3:0) ab und wahrten die Chance auf ihr erstes WM-Gold. Das US-Team steht nach einem überzeugenden 6:2 (2:0,2:0,2:2) gegen die favorisierten Schweden erstmals in der Neuzeit in einem WM-Finale.

Die USA haben bisher zweimal WM-Gold geholt, 1933 und 1960, als das Olympiaturnier auch als Weltmeisterschaft galt und im Meisterschaftsmodus entschieden worden war. Seither war WM-Bronze das Höchste der Gefühle. In Stockholm gibt es für die Auswahl von Teamchef Ryan Warsofsky daher das beste US-Ergebnis seit 65 Jahren.

US-Team ging 4:0 in Führung

Und das hoch verdient. Die USA dominierten das favorisierte Gastgeber-Team zwei Drittel lang in allen Belangen und gingen durch Brady Skjei (7.) und Cutter Gauthier (18.) hoch verdient in Führung. Auch im Mitteldrittel hatten die US-Boys, allesamt NHL-Profis, die Partie im Griff und zogen durch Conor Garland (32.) und Mikey Eyssimont (38.) weiter davon.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von 41 Sekunden kamen die Schweden im Schlussdrittel zurück ins Spiel. William Nylander (47.) und Elias Lindholm (48.) verkürzten für den WM-Gastgeber auf 2:4, die US-Amerikaner wankten aber nur kurz. Jackson Lacombe (52.) sorgte wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung, der nicht mehr in Gefahr geriet. Shane Pinto fixierte ins leere Tor den Endstand (56.).

Schweiz ungefährdet

Eine noch klarere Angelegenheit war das zweite Halbfinale. Die Schweiz ließ Co-Gastgeber Dänemark, am Freitag 2:1-Überraschungssieger über Rekordweltmeister Kanada, keine Chance und legte wie schon gegen die ÖEHV-Auswahl im ersten Drittel den Grundstein. Nino Niederreiter (10., 18./PP) und Ken Jäger (13.) sorgten für eine 3:0-Führung. Danach trafen noch Denis Malgin (38.), Sandro Schmid (45.), Damien Riat (53.) und Tyler Moy (54./PP). Nach vier WM-Silbermedaillen (1935, 2013, 2018, 2024) hat die Schweiz nun die Chance auf den ersten großen Titel. In der Gruppenphase hat die Mannschaft von Teamchef Patrick Fischer das Duell mit den USA 3:0 gewonnen.

Im kleinen Finale spielen ab 15.20 Uhr die beiden Co-Gastgeber Schweden und Dänemark um Bronze.