V. Alexandri als Vorkampf-Beste ins Freie-Kür-Finale

Von: apa

Auf dem Weg zur erträumten EM-Goldmedaille hat Vasiliki Alexandri den ersten Schritt programmgemäß gemacht. Die 27-jährige Solistin zog am Montag als Vorkampf-Beste ins Finale der Freien Kür ein. “Ich bin zufrieden. Es hat sich sehr sauber angefühlt”, sagte Vasiliki Alexandri nach ihrem ersten Auftritt in Belgrad. “Es ist der erste Bewerb, da ist man noch nicht so locker. Aber ich war lockerer als bei anderen Wettkämpfen davor.”

Am Dienstag gibt es bereits die erste Medaillen-Entscheidung im Technik-Finale. “Ich sollte schon wissen, was ich machen muss”, sagte Alexandri. Weil ihre Schwestern wegen eines grippalen Infekts von Eirini-Marini Alexandri ein Antreten im Duett hatten absagen müssen, ist Vasiliki Österreichs Solo-Hoffnung in Belgrad im Synchronschwimmen.