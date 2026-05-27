Aktuelle Seite: Home > Sport > Valgren feiert beim Giro ersten großen Sieg nach Beckenbruch
Michael Valgren ist der Sieger der 17. Giro-Etappe

Valgren feiert beim Giro ersten großen Sieg nach Beckenbruch

Mittwoch, 27. Mai 2026 | 18:14 Uhr
Michael Valgren ist der Sieger der 17. Giro-Etappe
APA/APA/AFP/LUCA BETTINI
Schriftgröße

Von: apa

Michael Valgren hat auf der hügeligen 17. Etappe des Giro d’Italia einen emotionalen Sieg gefeiert. Der 34-jährige Däne setzte sich in Andalo aus einer sechsköpfigen Fluchtgruppe kurz vor dem Ziel ab und rettete den Vorsprung vier Jahre nach einem schweren Unfall, der beinahe seine Karriere beendet hätte, zu seinem seither größten Sieg ins Ziel. 2022 war Valgren bei der letzten Etappe der Route d’Occitanie in eine Schlucht gestürzt und hatte sich dabei das Becken gebrochen.

Mit Valgren am Podest stand der Norweger Andreas Leknessund, der bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt zum dritten Mal Zweiter wurde, und der Italiener Damiano Caruso. An der Spitze des Gesamtklassements gab es auf der mit 202 km längsten Etappe der Finalwoche am Mittwoch keinen Umsturz. Felix Gall kam nach 3.200 Höhenmetern mit teils heftigen Regenfällen und Hagel als 41. (+5:15 Min.) zeitgleich mit Jonas Vingegaard ins Ziel. Der Österreicher rangiert in der Gesamtwertung als Zweiter weiter etwas mehr als vier Minuten hinter dem Leader aus Dänemark.

Die 18. Etappe führt am Donnerstag über mehrheitlich flache 171 km von Fai della Paganella nach Pieve di Soligo. Vor dem Finale in Rom am Sonntag stehen noch zwei schwere Bergetappen an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Leitungswasser im Luxushotel: Frau verliert vor Gericht
Kommentare
63
Kein Leitungswasser im Luxushotel: Frau verliert vor Gericht
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Kommentare
53
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
“Südtirol verliert seine Jugend nicht emotional – sondern wirtschaftlich”
Kommentare
53
“Südtirol verliert seine Jugend nicht emotional – sondern wirtschaftlich”
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Kommentare
43
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Mann beweist Mut – trotz brutaler Schläge
Kommentare
41
Mann beweist Mut – trotz brutaler Schläge
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 