Vasco Lopes ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, sich mit RKS Radomiak Radom auf die feste Verpflichtung der Spielerrechte von Vasco Lopes verständigt zu haben. Der 26-jährige Flügelspieler, der sowohl die portugiesische als auch die kapverdische Staatsbürgerschaft besitzt, hat bei den Weißroten einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet.

Vasco Lopes wurde am 2. September 1999 in Barreiro, im portugiesischen Distrikt Setúbal, geboren. Seine fußballerischen Anfänge machte der linksfüßige Flügelspieler, der bei Bedarf auch als hängende Spitze eingesetzt werden kann, beim Verein seiner Heimatstadt, Grupo Desportivo Fabril do Barreiro. Im Jahr 2011 schloss er sich der renommierten Akademie von Benfica an. Nach drei Jahren im Nachwuchsbereich des Hauptstadtclubs wechselte Lopes nach Frankreich, wo er in der Jugendabteilung des Erstligisten Metz seine Entwicklung fortsetzte.

Im Juli 2017 kehrte Lopes nach Portugal zurück, um bei Sporting Lissabon die letzten Schritte seiner fußballerischen Ausbildung zu absolvieren. Erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball sammelte er anschließend bei Gafanha in der vierten portugiesischen Liga. In derselben Spielklasse war der Flügelspieler in den drei darauffolgenden Jahren auch für Vizela, Mirandela und União Desportiva de Santarém im Einsatz.

Den Sprung in den Profifußball schaffte Lopes im Sommer 2021, als ihn Farense aus der zweiten portugiesischen Liga unter Vertrag nahm. Nach überzeugenden eineinhalb Jahren in Faro wechselte er im Jänner 2023 zu Akritas Chloraka in die höchste Spielklasse Zyperns, wo er in der Rückrunde insgesamt drei Treffer erzielte.

Sechs Monate später zog es Lopes zurück in sein Heimatland, wo er sich dem Zweitligisten AVS Futebol SAD anschloss. Mit dem Club aus Vila das Aves gelang ihm als Leistungsträger – dank des Erfolgs im Playoff-Finale gegen Portimonense – der Aufstieg in die Primeira Liga, die höchste nationale Spielklasse. In der darauffolgenden Saison 2024/25 feierte der Flügelspieler sein Debüt im portugiesischen Fußballoberhaus und wusste dort mit zwei Toren und ebenso vielen Vorlagen in 24 Einsätzen zu überzeugen.

Im Sommer des vergangenen Jahres wechselte Lopes auf fester Transferbasis zum polnischen Erstligisten Radomiak Radom. In 32 Einsätzen zwischen Meisterschaft und Pokal, davon 21 von Beginn an, bereitete er vier Treffer für seine Mitspieler vor.

Auf Nationalmannschaftsebene feierte Lopes im März 2021 in der Qualifikation für den Afrika-Cup sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Kap Verde. Für die „Blauen Haie“ absolvierte er insgesamt vier Länderspiele, darunter das WM-Qualifikationsmatch gegen Nigeria im September 2021, und konnte dabei eine Vorlage verzeichnen.

Vasco Lopes: „Für mich ist es eine große Freude, Teil der Familie des FC Südtirol zu werden. Ich komme mit viel Enthusiasmus nach Bozen und brenne darauf, mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen sowie meinen Beitrag zum Erreichen der Ziele des Clubs zu leisten. Es ist meine erste Erfahrung in Italien und ich bin hochmotiviert, diese Herausforderung anzugehen, die Meisterschaft kennenzulernen und die Farben des FCS zu tragen.“

Der FC Südtirol heißt Vasco Lopes herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für sein neues Abenteuer in Bozen.