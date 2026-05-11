Vegas gegen Anaheim im NHL-Play-off bleibt spannend

Von: APA/sda

Die Vegas Golden Knights haben in der NHL im Play-off-Viertelfinale gegen die Anaheim Ducks erneut den Ausgleich hinnehmen müssen. Das Team aus Nevada verlor das vierte Spiel der “best of seven”-Serie auswärts 3:4. Der Kanadier Alex Killorn brachte sein Team zwei Minuten vor der zweiten Pause im Powerplay 3:2 in Führung, die der US-Amerikaner Ian Moore knapp vier Minuten nach Wiederbeginn ausbaute. Die Montreal Canadiens besiegten die Buffalo Sabres 6:2 und stellten auf 2:1.