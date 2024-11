Venezia 1985 hält FCS Women auf

Von: ka

Marcon – Die Weißroten müssen sich in Marcon nach Halbzeitführung mit 2:3 geschlagen geben.

Die FCS Women müssen sich auswärts in Marcon Venezia Calcio 1985 mit 2:3 (1:0) beugen. Dabei gehen die Weißroten in einer dominanten ersten Hälfte kurz vor der Halbzeitpause in Führung: im Anschluss an einen Ruaben-Freistoß setzt Kiem mit einem Traumpass Vuerich in Szene, die zum 1:0 trifft (44.). Die Gastgeberinnen antworten postwendend, unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Dalla Santa mit dem Ballgewinn, das Leder kommt schließlich zu Ruggiero, die selbiges per Traumtor aus der Drehung ins Kreuzeck befördert – 1:1 (46.). Nur sechs Zeigerumdrehungen später profitiert eine sehr auffällige Dalla Santa von einem Abwehrfehler der Weißroten und versenkt den Ball freistehend im Eck zum 1:2 (52.). Die Gäste geben sich jedoch noch nicht auf und kommen durch einen Kiem-Kopfstoß nach Ecke von Santin zum 2:2-Ausgleich (65.). In einer intensiven Schlussphase haben Markart und Oberhuber die Chancen auf den Siegtreffer, ehe eine entfesselte Dalla Santa eine weitere Unachtsamkeit ausnutzt und alleine vor Graus den 3:2-Endstand markiert (89.).

VENEZIA CALCIO 1985 – FC SÜDTIROL 3:2 (0:1)

VENEZIA CALCIO 1985: Polonio, Gastaldin (87. Baldassin), Malvestio, Bortolato, Dalla Santa, Trevisiol (46. Ruggiero), Vivian, Pivetta, Conventi (79. Gallinaro), Biasiolo, Centasso

Auf der Ersatzbank: Tonello, Trapella, Baldan, Scaroni

Trainer: Giancarlo Murru

FC SÜDTIROL: Graus, Peer, Oberhuber, Vuerich, Ruaben (69. Tschöll), Kiem, Markart, Santin (61. Varrone), Bielak (54. Fischer), Stockner, Prearo

Auf der Ersatzbank: Holzer, Ladstätter, Rieder, Maloku, Costisella, Bauer

Trainer: Ruggero Santuari

SCHIEDSRICHTE: Nenand Radovanovic (Maniago) | J. Francia & M. Spanio (Mestre)

TORE: 0:1 Vuerich (44.), 1:1 Ruggiero (46.), 2:1 Dalla Santa (52.), 2:2 Kiem (65.), 3:2 Dalla Santa (89.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Malvestio (VE)