Verkehrschaos in Südtirol: der Giro ist zurück!

Bozen – Es ist das erste Mal seit sieben Jahren: Der Giro ist zurück in Südtirol. Am Dienstag und Mittwoch müssen sich Autofahrer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund dafür ist die 16. und 17. Etappe des Giro d’Italia, eines der beliebtesten Radrennen der Welt.

Am Dienstag, den 21. Mai, führt die 16. Etappe von Livigno über den Umbrail-Pass nach St. Christina in Gröden. Alle Ortschaften entlang der Strecke werden zweieinhalb Stunden vor der voraussichtlichen Durchfahrt der Radprofis gesperrt. Von Taufers im Münstertal bis Schluderns bleibt die Strecke von 11 bis circa 14 Uhr gesperrt. Der Großraum Bozen wird von 12:45 bis circa 16 Uhr betroffen sein. Die Radprofis fahren anschließend über Völs und Kastelruth nach Gröden, wobei die Strecke von St. Ulrich bis zum Etappenziel St. Christina von 14 bis circa 17:40 Uhr gesperrt ist. Erst nach dem Durchfahren des letzten Begleitfahrzeugs werden die Straßen wieder freigegeben.

Am Mittwoch, den 22. Mai, beginnt die 17. Etappe in Wolkenstein in Gröden und führt zum Brocon-Pass im Trentino. Auch hier werden erneut Sperrungen und Beeinträchtigungen erwartet. Der Start ist für 12:25 Uhr am Nivesplatz in Wolkenstein geplant.

Kurzfristige Änderung

Auf Grund einer von Bauarbeiten sollte die Route im Pustertal auf der Strecke von Kilometer 73,7 bis 74,2 umgeleitet werden. Nun wurden die Arbeiten in der Gemeinde Vierschach doch vorzeitig fertiggestellt, wodurch die ursprüngliche Route gefahren werden kann

Die Landesverkehrsmeldezentrale empfiehlt Autofahrern und Zuschauern, ausreichend Fahrtzeit einzuplanen und frühzeitig anzureisen, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Rückreisen sollten nicht unmittelbar nach der Durchfahrt des Rennens, sondern einige Stunden später eingeplant werden. Um Wartezeiten reibungslos zu überstehen, ist es ratsam, genügend Wasser, leichte Speisen sowie Medikamente und Decken mitzuführen.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die SASA hat eine Liste der betroffenen Buslinien veröffentlicht. Fahrgäste müssen mit Verspätungen oder Ausfällen rechnen. Weitere Informationen zu den Streckensperren und Fahrplanänderungen sind auf der Homepage der Landesverkehrsmeldezentrale (verkehr.provinz.bz.it) sowie unter suedtirolmobil.info zu finden.

Die Polizei und die Agentur für Bevölkerungsschutz raten zur Vorsicht und Geduld. Die Rückkehr des Giro d’Italia nach Gröden nach sieben Jahren sorgt für große Vorfreude bei den Sportfans, dennoch sind die Sicherheitsvorkehrungen und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen unerlässlich, um einen reibungslosen Ablauf der Etappen zu gewährleisten.