Verlängert Lara Gut-Behrami ihre Karriere?

Von: Ivd

Lugano – Lara Gut-Behrami überrascht mit einer möglichen Kehrtwende in ihrer Karriereplanung: Noch im Frühling dieses Jahres kündigte die Schweizerin an, nach der kommenden Saison ihre Skier an den Nagel zu hängen. Daran könnte sich jetzt etwas geändert haben. Die Einzelheiten erfahrt ihr auf SportNews.bz.