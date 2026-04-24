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Bitterer Moment für Carlos Alcaraz

Verletzter Alcaraz tritt bei den French Open nicht an

Freitag, 24. April 2026 | 18:25 Uhr
Bitterer Moment für Carlos Alcaraz
APA/APA/AFP/Archivbild/VALERY HACHE
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Von: APA/dpa

Tennisstar Carlos Alcaraz kann seinen Titel bei den French Open in diesem Jahr nicht verteidigen. Der 22-jährige Spanier gab am Freitag seinen Startverzicht beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 24. Mai bis 7. Juni in Paris aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk bekannt.

“Nach den Ergebnissen der heute durchgeführten Tests haben wir entschieden, dass es am vernünftigsten ist, vorsichtig zu sein und weder in Rom noch bei den French Open anzutreten”, schrieb Alcaraz in einem Beitrag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Es sei ein “schwieriger Moment” für ihn. “Aber ich bin sicher, dass wir daraus gestärkt hervorgehen werden.”

Die Verletzung hatte sich Alcaraz in Barcelona zugezogen, das Heimturnier beendete er vorzeitig. Auch seinen Start beim Masters-1000-Turnier in Madrid hatte er absagen müssen. Der siebenfache Grand-Slam-Turniergewinner galt neben dem italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner als Topfavorit für Paris. Alcaraz war während seiner Verletzungspause beim Laureus World Sports Award als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Bei der Veranstaltung erschien er mit einer Schiene am rechten Unterarm.

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