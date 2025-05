Verstappen in Miami auf Pole – Sprint-Sieg für Norris

Von: apa

Max Verstappen hat seinen Red Bull auf die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix in Miami gestellt. Der Weltmeister aus den Niederlanden schüttelte am Samstag eine fulminante letzte Qualifying-Runde aus dem Ärmel und ließ McLaren-Pilot Lando Norris um 0,065 Sekunden hinter sich. Auf Position drei steht am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) Kimi Antonelli im Mercedes, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri auf dem vierten Platz. Den Miami-Sprint hatte sich zuvor Norris gesichert.

Für Verstappen war es die dritte Pole Position in dieser Saison und die zweite nacheinander nach Jeddah. “Es war ein großartiges Qualifying. Wir haben das Auto auch ein wenig verbessert. Q1, Q2, Q3 – wir haben uns bei jedem Run verbessert und versucht, das Limit zu finden. Es hat gut funktioniert, ich bin sehr glücklich, auf der Pole zu stehen”, sagte der frischgebackene Vater einer Tochter nach seiner 43. Karriere-Pole-Position. Was das Rennen angeht, müsse man “abwarten, wie das Wetter wird”. Norris meinte: “Mir macht es nichts aus, ob es trocken oder nass ist. Ich bin für beides bereit.”

Red-Bull-Teamchef Christian Horner kam beim Reden über Verstappen ins Schwärmen. “Wieder ein herausragendes Qualifying. Er hatte einen Wackler in Kurve 1, aber er war trotzdem in der Lage, den Schwung zu behalten und hat in Sektor zwei nicht überdreht. Er hat einfach immer mehr Zeit gefunden”, sagte der Brite. Helmut Marko lobte das Reifenmanagement des Red-Bull-Fahrers. “Das hat er in allen Qualifying-Läufen deutlichst zum Ausdruck gebracht”, meinte er auf ServusTV. Verstappen ist zweimaliger Miami-Sieger, seit dem Debüt auf der Rennstrecke 2022 hat in Florida allerdings noch kein Fahrer von der Pole Position gewonnen.

Norris im Safety-Car-Glück

Im Sprint setzte sich Norris dank eines für ihn glücklichen Safety-Car-Timings auf abtrocknender Strecke – vor dem Start war ein Regenschauer niedergegangen – vor Piastri durch. Als Dritter fuhr Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton im Ferrari nach nur 18 Runden über den Zielstrich. Antonelli erbte im Mercedes nach zahlreichen Zeitstrafen den siebenten Platz, nachdem er gleich beim Start von der Pole Position drei Plätze verloren hatte. Später gab es in der Boxengasse eine Kollision mit Verstappen, der von seiner Crew viel zu früh losgeschickt wurde. Beide konnten zwar weiterfahren, der Niederländer aber nur mit einem beschädigten Frontflügel. Zudem bekam er eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt, wodurch er letztlich nur 17. und Letzter war.

Zum Ende hin wurde es noch turbulenter: Zunächst verunfallte Carlos Sainz im Williams, ehe Fernando Alonso im Aston Martin nach Kontakt von Liam Lawson von der Strecke abflog. Als deswegen das Safety Car auf die Strecke fuhr, erledigte Norris gerade noch rechtzeitig seinen Boxenstopp, während der Australier Piastri, der kurz zuvor seinen Stopp absolviert hatte, schon entscheidend eingebremst wurde. Hamilton lag nach einem mutigen Reifenwechsel an der dritten Stelle. Hinter dem Safety Car ging das Rennen auch zu Ende.

“Mein Glück in Miami scheint im Moment ziemlich gut zu sein, also bin ich zufrieden”, reagierte Norris. “Man muss früh an die Box gehen, wie Lewis, oder draußen bleiben und auf ein Safety Car hoffen. Mir wäre es lieber, wenn das morgen passieren würde, aber ich nehme es.” Der WM-Rückstand von Norris auf Piastri verringerte sich um einen Zähler auf neun Punkte.

Leclerc-Ferrari vor Sprint-Start kaputt

Die übliche Startprozedur war wegen der schlechten Sicht auf nasser Strecke abgebrochen worden, es ging erst mit gut einer halben Stunde Verspätung los. Ferrari-Pilot Charles Leclerc war da allerdings nicht mehr dabei. Er hatte sein Auto auf der Runde hin zur Startaufstellung bei einem Einschlag demoliert und seinen Mechanikern Extraschichten beschert. Im Qualifying war der Monegasse wieder dabei und kam auf den achten Platz.