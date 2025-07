Verstappen in Silverstone vor McLaren-Duo auf Pole Position

Von: apa

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Red Bull in Silverstone etwas überraschend auf die Pole Position gestellt. Der Niederländer fuhr am Samstag in 1:24,892 Minuten die Bestzeit, er war eine Zehntelsekunde schneller als WM-Leader Oscar Piastri im McLaren. Der erste Brite folgte auf Rang drei, Lando Norris war im zweiten McLaren 0,118 Sekunden über der Bestzeit. Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton war im Ferrari hinter Mercedes-Pilot George Russell Fünfter.

Bei wechselhaften Verhältnissen mit leichtem Regen und böigem Wind schaffte Verstappen seine 44. Karriere-Pole-Position. “Es war schwierig da draußen mit dem Wind, alles hat sich ein bisschen gedreht, und hier mit diesen Autos ist es extrem empfindlich”, sagte der Vierfach-Champion. Den Preis für die Pole Position bekam er von Fußball-Trainer Jose Mourinho überreicht. “Wir sind auf den Geraden recht schnell, wir müssen abwarten, was morgen passiert, aber ich bin glücklich – es ist ein großer Schub für das Team.”

Marko für Rennen zuversichtlich

Red-Bull-Berater Helmut Marko zeigte sich ebenfalls zufrieden. “Wir haben schon am Freitag gesehen, wenn wir das Untersteuern wegkriegen, sind wir vorne dabei. Sukzessive ist die Balance besser geworden”, sagte der Steirer. “Der Longrun von Max war der schnellste am Freitag”, fügte er hinzu. Zudem solle es noch etwas kühler werden, was Red Bull entgegenkommen sollte.

“Es kann morgen ein spannendes Rennen werden. Es war sehr ausgeglichen zwischen uns, Max, den Ferrari und George, der auch dabei war”, meinte Piastri, der im letzten Qualifying-Segment lange geführt hatte. “Die erste Runde war mega, um ehrlich zu sein. Die letzte Runde war ein bisschen chaotisch.”

Bearman fiel um Top-Startplatz um

Charles Leclerc war im zweiten Ferrari Sechster, Kimi Antonelli belegte im zweiten Mercedes den siebenten Platz. Wegen der Spielberg-Kollision mit Verstappen wird er in der Startaufstellung um drei Ränge zurückversetzt.

Haas-Neuling Oliver Bearman wurde bei seinem ersten britischen Heim-Grand-Prix in der Qualifikation Achter, muss in der Startaufstellung jedoch zehn Plätze nach hinten, weil er im Training Rote Flaggen missachtet hatte. Der 20-Jährige wurde außerdem mit vier Strafpunkten belegt, womit er im vergangenen Jahr insgesamt acht Punkte gesammelt hat.

Im Abschlusstraining war Leclerc überraschend zur Bestzeit gerast. Der Monegasse verwies Piastri und Verstappen auf die Plätze zwei und drei. Hamilton war im zweiten Ferrari ebenfalls auf Bestzeit-Kurs, musste seine Runde aber wegen Roter Flaggen abbrechen.

Verstappen muss in WM aufholen

Vor dem zwölften Saisonlauf am Sonntag (16.00 Uhr/live ServusTV, Sky) führt Piastri die Gesamtwertung mit 15 Punkten Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen Norris an. Weltmeister Verstappen hat nach seinem jüngsten Unfall-Aus in Österreich als WM-Dritter bereits 61 Zähler Rückstand auf Piastri.