Verstappen Quali-Sechster für Katar-Sprint – Norris auf Pole

Von: apa

Fünf Tage nach seiner erneuten Krönung zum Formel-1-Weltmeister hat es Max Verstappen in Katar eher ruhig angehen lassen. Im Qualifying für den am Samstag ausgetragenen Sprint belegte der Niederländer im Red Bull den sechsten Platz. Lando Norris markierte am Freitag auf dem schnellen Kurs in Lusail im McLaren die Bestzeit, dahinter folgten George Russell im Mercedes und der im Vorjahr im Emirat im Sprint siegreich gebliebene Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Der nun vierfache Champion Verstappen hatte schon das einzige Freie Training zum Grand Prix von Katar nur auf dem zehnten Platz beendet. Schnellster war Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor Norris und Piastri. Vierter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Der Spanier geht auch im Sprint (Start 15.00 Uhr) vom vierten Platz aus ins Rennen.

“Ein großartiges Qualifying”, sagte Norris, nachdem er im entscheidenden Abschnitt die schnellste Runde angeschrieben hatte. “Wir sind hierhergekommen, um die Pole zu holen und das haben wir gemacht.” Russell hatte nur 63 Tausendstelsekunden Rückstand.

Mercedes-Star Lewis Hamilton startet am Samstag von Platz sieben aus. Sergio Perez im zweiten Red Bull enttäuschte erneut, schied schon im ersten Zeitabschnitt aus und kam damit nur auf den 16. Platz.

Der vorletzte Grand Prix der Saison geht am Sonntag (17.00 Uhr/jeweils live ServusTV, Sky) über die Bühne. Verstappen steht seit dem vergangenen Wochenende in Las Vegas vorzeitig als vierfacher Weltmeister fest, in der Konstrukteurswertung fahren noch drei Rennställe um den WM-Titel. McLaren hat auf dem Weg zum ersten Triumph seit 1998 einen Vorsprung von 24 Punkten auf Ferrari, Titelverteidiger Red Bull Racing liegt bereits 53 Zähler zurück.