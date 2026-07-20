Aktuelle Seite: Home > Sport > Vertragsverlängerung fix: Laimer bleibt bis 2029 bei Bayern
Konrad Laimer bleibt noch länger in München

Vertragsverlängerung fix: Laimer bleibt bis 2029 bei Bayern

Montag, 20. Juli 2026 | 18:59 Uhr
Konrad Laimer bleibt noch länger in München
APA/APA/dpa/Tom Weller
Schriftgröße

Von: APA/dpa

ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer hat sich wie erwartet mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Bayern am Montag mitteilten, unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2029. Diesem Schritt war ein monatelanger Poker zwischen dem Salzburger und den Münchnern vorausgegangen. Bereits vor vier Wochen während der Fußball-WM in den USA hatte Laimer den Verbleib mehr oder weniger bestätigt.

“Für mich ist es etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen”, erklärte der österreichische Teamspieler in der Bayern-Mitteilung. “Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben.”

Laimer war vor drei Jahren von RB Leipzig an die Isar gewechselt und hat seitdem 136 Pflichtspiele für die Münchner absolviert. Auf der Habenseite stehen in dieser Zeit zwei deutsche Meistertitel sowie je einmal der DFB-Pokal und der Supercup. Er gilt als einer der Schlüsselspieler von Coach Vincent Kompany und kam unter dem Belgier zumeist als Außenverteidiger zum Einsatz.

Glückliche Bayern

Auch die Bayern-Verantwortlichen zeigten sich glücklich. “Wir schätzen Konnys Vielseitigkeit, Leidenschaft und Konstanz enorm. Er ruft beständig seine Qualitäten ab, Saison für Saison, Spiel für Spiel. Er ist ein Vorbild, weil er keinen Ball verloren gibt, sich kontinuierlich weiterentwickelt und auch in der Kabine ein wichtiger Faktor ist”, erklärte Sportdirektor Christoph Freund. Sportvorstand Max Eberl fügte hinzu: “Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert.”

Der lange Vertragspoker mit Laimer hatte auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf den Plan gerufen. “Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona. Und solche Spieler müssen akzeptieren, dass es Grenzen gibt”, sagte Hoeneß Anfang Mai bei DAZN zum Thema Gehalt. Einen Tag nach Ende der Fußball-WM und pünktlich zum Bayern-Trainingsauftakt ist nun alles unter Dach und Fach.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozner Gerichtsgebäude: Jetzt bereiten auch die Säulen Sorgen
Kommentare
52
Bozner Gerichtsgebäude: Jetzt bereiten auch die Säulen Sorgen
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
48
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kaum mehr Parkplätze für Freizeitsportler in den Dolomiten
Kommentare
45
Kaum mehr Parkplätze für Freizeitsportler in den Dolomiten
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
41
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
28
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 