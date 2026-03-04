Aktuelle Seite: Home > Sport > Vienna Capitals und VSV legen im ICE-Pre-Play-off vor
VSV-Matchwinner Kevin Hancock (li.) auf einem Archivbild

Vienna Capitals und VSV legen im ICE-Pre-Play-off vor

Mittwoch, 04. März 2026 | 22:18 Uhr
VSV-Matchwinner Kevin Hancock (li.) auf einem Archivbild
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Die Vienna Capitals und der VSV haben im Pre-Play-off der ICE Hockey League den jeweils ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Wiener fertigten am Mittwoch zum Auftakt der “best of three”-Serie zu Hause Fehervar mit 5:1 ab. Die Villacher rangen die Black Wings Linz mit 2:1 nach Verlängerung nieder. Matchwinner war Kevin Hancock, der beide Tore erzielte (44., 75.). Die zweiten und möglicherweise bereits entscheidenden Spiele steigen am Freitag (19.15 Uhr).

Die Black Wings gingen in der erwartet engen Partie in Villach durch Gerd Kragl in Führung (36.). Hancock verwertete kurz nach Beginn des Schlussdrittels aber einen Abpraller nach Distanzschuss von Nikita Scherbak zum Ausgleich. Gegen Ende der regulären Spielzeit waren die Linzer der Entscheidung näher, Yohann Auvitu traf aber nur die Stange (51.). In der Verlängerung dominierten dann die Villacher, vergaben unter anderem in Überzahl eine Vielzahl von Großchancen. In Minute 75 war Hancock aber zur Stelle. Der 28-jährige Kanadier traf aus spitzem Winkel ins kurze Kreuzeck.

Die Capitals stellten die Weichen vor 4.410 Zuschauern früh auf Sieg. Die Wiener führten nach zwei Dritteln durch Tore von Marc-Olivier Duquette (13.), Jeremy Gregoire (21./Powerplay), Felix Koschek (23.) und Mitch Hults (38.) bereits 4:0. Den Ungarn gelang durch Anze Kuralt (41.) nur noch Ergebniskosmetik, für den Schlusspunkt sorgte Linden Vey (53.). Die Caps haben damit vier von bisher fünf Saisonduellen mit Szekesfehervar gewonnen. Im Vorjahr waren sie im Pre-Play-off an Fehervar gescheitert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
48
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
45
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
37
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
32
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Kommentare
32
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 