Vienna Capitals und VSV legen im ICE-Pre-Play-off vor

Von: apa

Die Vienna Capitals und der VSV haben im Pre-Play-off der ICE Hockey League den jeweils ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Wiener fertigten am Mittwoch zum Auftakt der “best of three”-Serie zu Hause Fehervar mit 5:1 ab. Die Villacher rangen die Black Wings Linz mit 2:1 nach Verlängerung nieder. Matchwinner war Kevin Hancock, der beide Tore erzielte (44., 75.). Die zweiten und möglicherweise bereits entscheidenden Spiele steigen am Freitag (19.15 Uhr).

Die Black Wings gingen in der erwartet engen Partie in Villach durch Gerd Kragl in Führung (36.). Hancock verwertete kurz nach Beginn des Schlussdrittels aber einen Abpraller nach Distanzschuss von Nikita Scherbak zum Ausgleich. Gegen Ende der regulären Spielzeit waren die Linzer der Entscheidung näher, Yohann Auvitu traf aber nur die Stange (51.). In der Verlängerung dominierten dann die Villacher, vergaben unter anderem in Überzahl eine Vielzahl von Großchancen. In Minute 75 war Hancock aber zur Stelle. Der 28-jährige Kanadier traf aus spitzem Winkel ins kurze Kreuzeck.

Die Capitals stellten die Weichen vor 4.410 Zuschauern früh auf Sieg. Die Wiener führten nach zwei Dritteln durch Tore von Marc-Olivier Duquette (13.), Jeremy Gregoire (21./Powerplay), Felix Koschek (23.) und Mitch Hults (38.) bereits 4:0. Den Ungarn gelang durch Anze Kuralt (41.) nur noch Ergebniskosmetik, für den Schlusspunkt sorgte Linden Vey (53.). Die Caps haben damit vier von bisher fünf Saisonduellen mit Szekesfehervar gewonnen. Im Vorjahr waren sie im Pre-Play-off an Fehervar gescheitert.