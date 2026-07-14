Vier Goldmedaillen für den SC Meran bei der Masters-EM

Von: mk

St. Ruprecht ob Murau – Mit vier Goldmedaillen, einer Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen kehrt das Masters-Team des SC Meran/Raika-Torggler von der Masters Europameisterschaft in St. Ruprecht ob Murau (Steiermark) zurück. Die Meraner Kanuten überzeugten auf ganzer Linie und unterstrichen einmal mehr ihre Klasse auf internationaler Ebene.

Den Europameistertitel im Kajak-Einer der Altersklasse 35–39 sicherte sich Lukas Mayr. Ebenfalls Gold gewann Walter Weger in der Kategorie MK1 65–69, während Hansjörg Mayr in der Altersklasse MK1 70–79 triumphierte. Für einen weiteren Titel sorgte das italienische Kajak-Einer Team mit Lukas Mayr, Markus Hager und Stefan Senoner, das sich im offenen K1-Mannschaftswettbewerb der Herren den Europameistertitel sicherte.

Eine Silbermedaille gewann Stefan Senoner im Kajak-Einer der Altersklasse MK1 50–54. Bronze ging an Markus Hager in der Kategorie MK1 45–49 sowie an Georg Hager im Wettbewerb MK1 70–79. Erfolgreich verlief die Europameisterschaft zudem für Landtagsabgeordnete Madeleine Rohrer, die in ihrer Altersklasse im Kajak-Einer den vierten Platz belegte.

Die Europameisterschaft auf der Mur erinnerte mit ihrem Naturfluss und der klassischen Streckenführung an frühere Zeiten des Kanuslaloms. Die weit gesteckten Tor-Kombinationen und der lange Kurs verlangten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel ab und sorgten für einen besonderen Wettkampf. „Ich freue mich, ein so erfolgreiches Masters-Team bei dieser Europameisterschaft begleitet zu haben. In der Vereinswertung belegten wir den ersten Platz und in der Nationenwertung hinter Frankreich und Deutschland den hervorragenden dritten Rang“, zeigte sich Stefan Senoner erfreut.

„Der generationenübergreifende Mannschaftswettbewerb war mit 13 Mannschaften hart umkämpft. Mit unserer fehlerfreien Fahrt und den knappen Abständen konnten wir dieses Topresultat erzielen. In der laufenden Saison können wir nun nicht nur auf eine sehr erfolgreiche Jugendmannschaft blicken, sondern haben wieder eine große und siegreiche Masters-Mannschaft“, so das erfreuliche Fazit des SC Meran.

Im kommenden Jahr finden die Masters-Weltmeisterschaften dann in Schottland statt.