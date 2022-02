Vier Südtiroler bei Italienmeisterschaft mit dabei

Bozen – Am Wochenende findet in Ancona die Leichtathletik-Hallen-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Vier einheimische Athleten treten die Reise in die Marken an, außerdem sind mehrere Sportler des Athletic Club 96 Bozen mit dabei.

Hunderte Athleten kämpfen am Samstag und Sonntag um 28 Italienmeister-Titel. In den Einzelwettbewerben scheint bei Vize-Italienmeister Athletic Club Stabhochspringer Nicolò Fusaro auf, außerdem starten für den Bozner Verein die beiden Geher Leonardo Dei Tos und Niccolò Coppini, 400-m-Läufer Michele Tricca, 800-m-Ass Abdessalam Machmach, Weitspringer Antonino Trio, Federico Lorenzo Bruno (Dreisprung) und Kugelstoßer Nicholas Ponzio. Auch eine Staffel-Mannschaft mit dem Bozner Leonardo Vianello ist über 4×400 m gemeldet. Chancen auf eine Top-Platzierung haben Trio und Ponzio, die mit 7.78 bzw. 21.53 m die besten Weiten vorweisen können. Dei Tos ist hingegen in 20:58.05 Minuten mit der zweitbesten Zeit gemeldet. Auch Dreisprung-Junioren-Italienmeister Federico Lorenzo Bruno kann um eine Medaille kämpfen. Der 22-jährige Bozner Stabhochspringer Fusaro hat ebenfalls gute Möglichkeiten auf eine Spitzenposition. Er brachte es heuer in Padua schon auf 5.05 m.

Südtirols Hoffnungen ruhen auf Zandarco und Pircher

Mit dabei sind auch die beiden Mehrkämpfer vom SV Lana, Simon Zandarco und Linda Maria Pircher. Der 23-jährige Gargazoner Zandarco startet im Siebenkampf, wo er mit 5.065 Punkten (siebtbester Wert) gemeldet ist. Für eine Medaille dürfte es aber sehr schwierig werden, denn die Topfavoriten sind mit über 5.500 Punkten gemeldet. Auch im Fünfkampf der Frauen geht Pircher als Außenseiterin ins Rennen. Die Athletin aus Burgstall ist aber nie zu unterschätzen: Pircher weist eine Bestmarke von 3.629 Punkten auf.

Alle Südtiroler bei der Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

Herren

400m: Michele Tricca (Athletic Club 96 Bozen/47.81)

800m: Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen/1:50.61)

Gehen 5km: Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Bozen/20:58.05)

Gehen 5km: Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen/22:35.11)

Weit: Antonino Trio (Athletic Club 96 Bozen/7.78)

Drei: Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen/15.76)

Stab: Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen/5.05)

Kugel: Nicholas James Ponzio (Athletic Club 96 Bozen/21.53)

Staffel 4x400m: Athletic Club 96 Bozen (Abdessalam Machmach, Michele Tricca, Leonardo Vianello, Lorenzo Ianes)

Staffel 4x400m: CSS Leonardo da Vinci

Siebenkampf: Simon Zandarco (SV Lana/5065)

Damen

Fünfkampf: Linda Maria Pircher (SV Lana/3629)